Une Almatoise fait sa part pour l’environnement

La géographe originaire d’Alma Laurence Martel s’implique dans la Mission 1000 tonnes. Cette initiative vise à mobiliser les gens des quatre coins du globe afin qu’ils protègent et nettoient les cours d’eau.

Cet été, la jeune femme s’est promenée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord pour y nettoyer des berges. Elle estime que tout le monde peut faire la même chose qu’elle.

C’est notre premier pas qu’on peut faire pour la protection de l'environnement, qui est simple, qui est gratuit la plupart du temps. Je pense que tout le monde a accès à une berge près de chez soi, un cours d’eau ou même un stationnement. Ramasser quelques déchets, ce n’est pas obligé d’être une grosse opération, mais parfois juste faire une action au quotidien, bien ça peut faire une grande différence , soutient-elle

L'objectif de Laurence Martel est aussi de faire un portrait des types de déchets qui sont retrouvés le plus souvent afin de mieux conscientiser la population. Pour elle, une image vaut 1000 mots.

Si on dit que dans l’été on aura trouvé 10 000 bouteilles d’eau de plastique, un chiffre, on dirait que ça parle plus aux gens, une image aussi, que de dire aux gens de ramasser leurs bouteilles d’eau parce que ça se retrouve dans l’eau.

Laurence Martel a amassé quelque 1000 livres de déchets lors de ses corvées de nettoyage.