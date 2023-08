Grande présence de l’anglais au RibFest à Trois-Rivières

L’anglais est très présent dans les affichages des kiosques au RibFest qui se tient cette fin de semaine dans le parc portuaire de Trois-Rivières. La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie croit que l’événement enfreint les règles en place pour protéger la langue française.

Le promoteur du RibFest, qui s'occupe aussi du PoutineFest, avait suscité la controverse ce printemps à Trois-Rivières en raison de son affichage exclusivement anglophone un peu partout au centre-ville.

Des restaurateurs locaux sont présents sur le site du festival de côtes levées, des spectacles en français y sont donnés et des menus francophones peuvent être consultés, ce qui est salué par certains visiteurs que nous avons rencontrés.

Reste que l’affichage enfreint les règles, selon le coordonnateur de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, Pierre-Louis-Paquin, qui tient à dire qu’il salue la tenue de tels événements à Trois-Rivières. Il souligne que le RibFest va remettre de l’argent à la section Mauricie de la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Tout ce qu'on vous demande, quand vous faites un événement comme celui-là, c’est d'avoir un affichage prépondérant en français, puis si vous êtes une organisation qui s'appelle le RibFest, vous avez le droit de l'être, vous êtes enregistré au Canada en sol ontarien, sauf qu'il faut y ajouter un slogan en français , affirme M. Paquin qui cite les lois en vigueur.

Si des plaintes sont formulées, le promoteur pourrait s’exposer à des amendes, affirme le coordonnateur de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie.

Au moment d’écrire ses lignes, le promoteur ne s’était pas encore rendu disponible pour une entrevue.

Extrait de la Charte de la langue française

58.1 Dans l’affichage public et la publicité commerciale, une marque de commerce peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français, lorsque, à la fois, elle est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) et qu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi.

Toutefois, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu’une telle marque y figure dans une telle autre langue.

* Cette section a été ajoutée à la Charte en raison de l'adoption de la loi 96.