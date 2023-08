Le défenseur Logan Stanley s’entend pour une saison avec les Jets

Le défenseur Logan Stanley a signé un contrat d'une saison et 1 million $ US avec les Jets de Winnipeg.

Stanley, qui est âgé de 25 ans, était joueur autonome avec compensation.

Le colosse de six pieds sept pouces (2 mètres) a été limité à 19 matchs avec les Jets la saison dernière, marquant un but et deux aides.

Choix de premier tour des Jets, 18e au total, lors du repêchage de 2016, Stanley a récolté trois buts, 17 aides et 91 minutes de punition en 114 parties dans la LNH.