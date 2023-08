Sauda Issa Ntaconayigize en confiance pour sa deuxième saison dans la NCAA

Après avoir représenté l’Afrique cet été à Toronto, Sauda Issa Ntaconayigize se sent d’attaque pour sa deuxième saison sur les parquets de la prestigieuse National Collegiate Athletic Association (NCAA). La basketteuse de Gatineau entend continuer à progresser avec le Collège Lafayette, une institution de la Pennsylvanie.

C’est un heureux concours de circonstances qui lui a permis de porter les couleurs de son continent d’origine puisque deux ou trois filles de l’Afrique n’ont pas réussi à avoir leur visa pour venir au Canada.

Ils se sont donc mis à chercher des Canadiennes d’origine africaine pour les remplacer. Une entraîneuse de Toronto que je connais m’a appelé pour m’offrir de participer , raconte-t-elle.

Sauda Issa Ntaconayigize a participé à une compétition de la Ligue africaine de basketball, cet été, à Toronto. (Photo d'archives)

Arrivée à Toronto à la mi-juillet pour représenter la Ligue africaine de basketball à l'événement GLOBL JAM FIVES, Sauda Issa Ntaconayigize a admis avoir été impressionnée par le niveau de jeu offert sur le terrain, au point où elle était même un peu stressée .

Toutes les filles ont déjà joué ou jouent dans la NCAA en Division 1 , explique la joueuse par excellence des championnats provincial et national lors de sa dernière saison collégiale en 2021-2022.

La délégation africaine s’est mesurée au Canada, aux États-Unis et à Puerto Rico. On n’a pas performé comme on aurait voulu. Mais l’expérience en tant que telle a été très enrichissante.

Sauda Issa Ntaconayigize (première rangée, deuxième à partir de la gauche) entamera sa deuxième saison au Collège Lafayette. (Photo d'archives)

Une deuxième saison à Lafayette

Après cette expérience, Sauda Issa Ntaconayigize est rentrée à la maison quelques jours avec l’une de ses coéquipières du Collège Lafayette, Kay Donahue, une Américaine qui voulait visiter le Canada avant la nouvelle saison.

Le duo a quitté Gatineau, dimanche, en direction de la Pennsylvanie à l’aube du coup d’envoi du camp d’entraînement et du début des classes.

La première année universitaire est souvent la plus difficile, au basket et en dehors du basket, mais je pense que le plus important est de persévérer et de continuer à travailler , a répondu l’ancienne de l’École secondaire de l’Île.

Sauda Issa Ntaconayigize et le Collège Lafayette évoluent dans la Conférence Patriot, avec des rivaux comme l'Université de Boston. (Photo d'archives)

Sa patience a fini par payer l’an dernier. Malgré son statut de recrue, elle a été envoyée dans la mêlée au-delà de ses attentes. Presque toutes nos joueuses ont été blessées, donc j’ai pu beaucoup jouer grâce à ça , a dit celle qui est parvenue à se tenir loin de l’infirmerie.

Sauda Issa Ntaconayigize a vu du terrain lors des 29 matchs de son équipe, obtenant au passage six titularisations. Elle a enfilé 117 points, en plus d’ajouter 33 aides.

Sauda Issa Ntaconayigize a livré sa meilleure performance le 1er mars 2023, enregistrant 15 points. (Photo d'archives)

Satisfaite de ses performances, la Gatinoise a cependant l’impression qu’elle va devoir à nouveau se battre pour son temps de jeu. La raison : une seule joueuse a quitté le programme, et quatre nouvelles basketteuses ont rejoint celui-ci.