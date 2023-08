Le casse-croûte sudburois Silver Bullet a tenu dimanche la troisième levée de fonds annuelle Rock the Bullet, qui permet d’amasser de l’argent et des biens pour des organismes bénévoles qui appuient les toxicomanes et les sans-abri de la communauté.

L’une des propriétaires, Amanda Burton, organise cet événement en hommage à son frère Shane Gaudreau, qui est décédé d’une surdose mortelle le 5 juillet 2020.

Notre objectif principal est de sensibiliser et d’éduquer les gens, tout en aidant les organismes qui aident ces gens , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Shane Gaudreau a perdu la vie le 5 juillet 2020 après avoir lutté contre une dépendance aux opioïdes. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

L’événement sert aussi à récolter des denrées alimentaires et des vêtements, qui seront ensuite donnés aux gens dans le besoin à l’approche de l’hiver.

Publicité

Cette année, les organismes bénévoles Sudbury Outreach Support et Momma Natalie & Kaylee’s Outreach bénéficieront de la levée de fonds.

De l’aide venant du cœur

J’essaie de sélectionner des organismes qui ne reçoivent pas de financement gouvernemental , indique Mme Burton.

L'événement a été d’une grande aide pour l’organisme Go Give Project, qui a reçu des fonds en 2022, avant d’obtenir du financement fédéral pour poursuivre ses activités.

Ils financent leurs activités de leur propre poche. Je veux les aider à en faire un tout petit peu plus.

Ce soutien fait toute la différence , dit Evie Ali, directrice générale de Go Give Project.

Ouvrir en mode plein écran Evie Alie est directrice générale pour l'organisme Go Give Project, qui vient en aide aux personnes sans-abri et aux personnes qui utilisent des drogues. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Evie Ali

Nous avons vécu des moments difficiles en tant qu’organisme bénévole pendant presque trois ans.

Plusieurs bénévoles qui œuvrent dans ce milieu font ceci de bon cœur et pour aider, mais ils ne sont pas riches et ils ne peuvent pas simplement tout investir dans la communauté. Lorsque nous pouvons les appuyer, nous appuyons les organismes, mais aussi les bénévoles.

Le duo mère-fille formée de Natalie et Kaylee Carroll est bien connu dans la communauté. Elles se rendent presque quotidiennement dans le centre-ville du Grand Sudbury dans leur voiture, équipée jusqu’aux dents avec des articles à donner aux gens dans le besoin.

Sans le dire à sa mère, Kaylee a commencé à offrir de son aide aux sans-abri il y a deux ans lorsque la Ville a enlevé l’accès à l’eau et à l’électricité dans le parc du centre-ville.

Publicité

Elle finance elle-même l’achat de biens pour son programme à l’aide du salaire qu’elle gagne comme employée à l’aréna communautaire de Sudbury et au magasin Greater Sudbury Sports.

Sans hésiter, Mme Carroll s’est lancée dans le projet de sa fille après avoir pris connaissance de ce qu’elle faisait.

Je vais l’appuyer. C’est la carrière qu’elle a choisie. C’est son entourage, elle célèbre sa fête en janvier avec eux. Je vais toujours me ranger derrière elle.

Aujourd’hui, elles considèrent les gens qu’elles appuient comme des membres de leur famille .

Améliorer les services

Au départ, ce fut difficile pour Mme Carroll d’accepter de faire circuler le nom de leur programme puisqu’elle souhaitait simplement être une bonne mère et améliorer les services de soutien dans le Grand Sudbury.

Mon nom n’a pas besoin de se trouver partout, je le fais pour appuyer ma fille. Nous voulons être là pour les gens, dans la pluie et les tempêtes de neige , dit-elle.

La Ville et ses fournisseurs doivent en faire plus pour gérer la crise des opioïdes, estime Mme Burton.

Ouvrir en mode plein écran Amanda Burton (première de la gauche) avec les représentantes de Momma Natalie & Kaylee's Outreach et Sudbury Outreach Support. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Le temps d’attente pour accéder à des services de réadaptation après une désintoxication est beaucoup trop long. Selon moi, c’est l’un des principaux facteurs de la hausse fulgurante de surdoses et de rechutes , croit-elle.

Selon Kaylee, qui est toujours à l'école, le public doit s'éduquer sur la crise et ses origines et être prêt à prêter une oreille .

Beaucoup de camarades de classe ne comprennent pas la dépendance, donc ils s’en moquent, confie-t-elle. C’est difficile pour moi de ne rien faire.

Somme toute, les levées de fonds comme Rock the Bullet permettent à la communauté d’avancer à petits pas : Mme Burton indique que l’appui perçu cette fin de semaine surpasse les attentes et les résultats des deux dernières années.