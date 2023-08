Au moment où la Ville de Sept-Îles est sur le point de lancer une consultation publique concernant les parcs et les espaces verts, des citoyens souhaitent relancer le débat sur la construction d’un dôme gonflable pour la pratique de sports intérieurs.

L’ancien président du club de tennis de Sept-Îles, Denis Ringuette, plaide depuis 2009 en faveur de l’installation d’une structure amovible pour convertir des terrains extérieurs en complexe sportif durant l’hiver.

À l’instar de plusieurs associations sportives, il souhaite qu’un dôme gonflable voie le jour sur les terrains de tennis du parc Bruno-Pauletto, situés derrière les écoles secondaires Manikoutai et Jean-du-Nord.

Ouvrir en mode plein écran Les terrains de tennis du parc Bruno-Pauletto pourraient être convertis en centre multisport durant l'hiver, selon des citoyens de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La Ville développe énormément de parcs et d'infrastructures sportives l'été, mais rendu l'hiver, ça dort sous quelques pieds de neige. Nous, on pense que le parc Bruno-Pauletto devrait devenir multisport et être utilisé 12 mois par année, pas seulement l'été , argue Denis Ringuette.

Il estime que les Septiliens pourraient pratiquer plusieurs sports à l’intérieur, notamment du tennis, du soccer, du pickleball, du golf, de l’athlétisme, du spikeball, du volleyball et du baseball. C'est nécessaire pour les jeunes, les retraités et les adultes , ajoute Denis Ringuette.

Consultations publiques

La Ville de Sept-Îles va lancer le 11 septembre prochain une consultation publique concernant ses parcs et espaces verts.

Des citoyens comptent saisir l’occasion pour proposer ce projet d’installation sportive.

L’Association de baseball mineur de Sept-Îles souhaite d’ailleurs que les Septiliens soient nombreux à proposer ce dôme lors de la consultation.

J'invite vraiment les Septiliens [à participer à la consultation], parce que je pense que ça va profiter à tout le monde , souligne le président de l’Association, Richard Martin.

Ouvrir en mode plein écran Richard Martin estime que le complexe sportif pourrait accueillir des tournois de grande ampleur durant l'hiver. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Même si la prochaine consultation publique ne concerne pas les infrastructures sportives, la Ville confirme que ce projet pourrait être présenté lors de cette consultation.

À l'intérieur de ce questionnaire, on veut connaître les habitudes de fréquentation des gens, leur appréciation des sites et leurs besoins au niveau des parcs et des plateaux sportifs extérieurs , explique la directrice du service des loisirs et de la culture à la Ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier.

Pour sa part, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, ne ferme pas la porte au projet de dôme. Il considère toutefois qu’une participation financière du privé est nécessaire.

Je ne crois pas qu'actuellement ce soit la priorité de la Ville de le faire. Si ce sont des entrepreneurs ou des privés qui veulent le bâtir, on peut s'asseoir avec eux, mais ça prend un montage financier

On va tendre la perche à nos grosses compagnies ici à Sept-Îles, parce que sans leur participation, le projet va être difficilement finançable , souligne Denis Ringuette.

La consultation publique doit se conclure le 3 octobre prochain.

D’après le reportage de Charles-Étienne Drouin