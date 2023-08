En Alberta, la Nation crie Sturgeon Lake a invité les évacués des T.N.-O. à son pow-wow

La Nation crie Sturgeon Lake a invité les personnes évacuées de la région de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, à se joindre à leur pow-wow annuel.

J'ai affiché un message sur les réseaux sociaux pour les inviter à venir guérir avec nous, car nous savons ce que c'est que d'être évacué et de se retrouver loin de chez soi , explique Rosalyn Goodswimmer, conseillère pour la Nation crie Sturgeon Lake.

En mai, la Nation crie a été évacuée à cause des feux de forêts en Alberta et a subi d'importants dégats matériels. Elle a donc choisi de tenir son événement sous le thème de la guérison et de la résilience.

C’est le premier grand rassemblement depuis que la communauté a perdu plus d’une cinquantaine de bâtiments.

À chaque battement de tambour, c’est le cœur qui bat et qui résonne.

John Smallgeese, un aîné de 79 ans de Hay River, a assisté au pow-wow. Il regrette de ne pouvoir lutter contre l’incendie. J’étais un pompier. J’aurais aimé être jeune, car je suis trop vieux maintenant , déplore-t-il.

De son côté, Eileen Liske, de la Nation dénée dans les Territoires du Nord-Ouest, se souvient de la panique initiale lorsqu’elle a dû fuir sa maison. J’essaie de rester forte, mais je m’inquiète pour ma maison et pour les membres de ma famille que j’ai laissés derrière , dit-elle.

Elle trouve toutefois du réconfort à être présente au pow-wow de Sturgeon Lake, et c’est la raison pour laquelle Will Lambert dansait à l’événement.

Originaire du Nord, il réside maintenant à la Première Nation Beaver. Pour lui, danser au pow-wow était une façon de soutenir la communauté.

Danser pour les gens de Yellowknife était une belle expérience pour mon cœur , souligne-t-il.

Les gens s'unissent. Ils sont très forts et humbles.

Will Lambert a constaté la présence de plusieurs personnes évacuées des Territoires du Nord-Ouest au pow-wow. Selon lui, c’est une belle expérience pour eux alors que certains y assistent pour la première fois.

Je suis heureux qu’ils soient présents puisque je danse pour eux. Il s’agit de guérison.

Avec les informations de Travis Burke