Jake Dolegala, des Roughriders, prêt à débuter dimanche contre les Lions de la C.-B.

Le quart-arrière des Roughriders, Jake Dolegala, est prêt pour son deuxième départ en carrière, dimanche, lorsque les Riders accueilleront les Lions de la Colombie-Britannique.

Son premier départ a eu lieu le 24 juillet 2022 contre les Argonauts de Toronto. Les Riders avaient été frappés par une éclosion de COVID-19 plusieurs joueurs n’étaient pas disponibles.

Jake Dolegala, qui a réussi 13 passes sur 28 pour 131 yards, un touchdown et une interception lors de ce départ en 2022, affiche une forme d’anxiété à l'idée de commencer dimanche, mais il essaie aussi de contrôler ses émotions.

C'est très excitant. Cela signifie beaucoup de choses, et comme je l'ai déjà dit, c'est un rêve d'enfant d'être un athlète professionnel, et encore plus de commencer , affirme-t-il.

Je vais aller sur le terrain et faire de mon mieux. Je vais faire ce qui est possible pour aider cette équipe à gagner et voir ce qui se passera dimanche.

Jake Dolegala a joué lors de la défaite 41-12 de la semaine dernière contre les Alouettes de Montréal après la blessure du quart-arrière Mason Fine aux ischiojambiers au cours du deuxième quart-temps.

L'entraîneur-chef des Riders, Craig Dickenson, croit qu’avec une semaine complète d'entraînement avec la première équipe offensive, le joueur sera prêt.

Jake Dolegala a passé du temps avec les Bengals de Cincinnati, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Packers de Green Bay et les Dolphins de Miami de la NFL avant de se joindre aux Riders la saison dernière.

Je pense que cela va faire une grande différence, parce qu'il exécute les jeux que nous mettrons en place pendant le match, il a la chance d'avoir une certaine alchimie avec ses receveurs , explique Craig Dickenson.

Il a eu une bonne semaine d'entraînement et j'espère que cela portera ses fruits.

Face aux Alouettes la semaine dernière, l'attaque n'a pas réussi à faire bouger le ballon de façon constante, et la défense a eu du mal à contrôler l'attaque montréalaise.

Des matchs serrés à domicile

Les trois derniers matchs à domicile du Vert Blanc ont tous été serrés.

Les Riders ont récolté une victoire de 26-24 contre Ottawa le 6 août, une défaite de 33-31 contre Calgary le 15 juillet et une victoire de 12-11 contre Edmonton le 6 juillet.

Six des sept derniers matchs à domicile de la Saskatchewan ont fini par deux points ou moins.

Quant à leur adversaire de dimanche, il s’agit d’une histoire de montagnes russes.

Au cours de leurs trois derniers matchs, les Lions de la Colombie-Britannique ont battu Edmonton par 27 points le 29 juillet, puis ont perdu par 36 points contre Winnipeg le 3 août avant de battre Calgary par 28 points le 12 août.

Chacun de leurs 11 derniers matchs a été décidé par 10 points ou plus.

Les Lions dominent la division ouest avec une fiche de 6-1 contre leurs adversaires.

Avec les informations de La Presse canadienne