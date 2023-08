Il faut revoir la notion de migrant et ouvrir nos portes, croit Louise Arbour

La grande juriste Louise Arbour dénonce les massacres ethniques qui sont de nouveau commis au Darfour, une vingtaine d’années après avoir documenté des crimes de guerre presque identiques quand elle était haute-commissaire de l’ONU pour les droits de la personne. Selon l’ancienne juge à la Cour suprême, les pays occidentaux, dont le Canada, n’ont pas le choix d’accueillir plus de réfugiés et de migrants.

Les combats qui font rage au Soudan depuis quatre mois ont déjà fait près de 4000 morts, dont 500 enfants. Selon l’UNICEF, un enfant soudanais est tué, blessé ou agressé chaque heure . Ces victimes, on les retrouve en majorité dans les régions du Darfour, à l’ouest du Soudan, où vivent des ethnies non arabes surnommées les Zurga (les Noirs), alors que leurs agresseurs sont généralement membres d’ethnies arabes, nomades, à la peau plus claire.

Louise Arbour connaît bien le Darfour, qu’elle a visité en 2004 et en 2005 pour documenter les crimes de guerre contre ces populations.

C'est complètement hallucinant , a-t-elle déclaré à L'édition du dimanche sur les ondes d'ICI Première.

Les massacres se répètent. Quand je suis allée en 2004, c’était exactement la même configuration. Pire encore, c'est beaucoup les mêmes personnes qui semblent être impliquées. On est dans la continuité des Janjawid de l'époque. Ils se sont nettoyé le costume un peu, ils sont moins à dos de chameaux, mais c’est la même problématique.

Les Janjawid, c’est le nom des milices arabes, mises sur pied par le président soudanais de l’époque, Omal El-Béchir, pour combattre les militants autonomistes du Darfour. Des atrocités innommables, commises contre les civils, avaient attiré l'attention du monde entier.

Le conflit faisait la une, a poursuivi Mme Arbour. Mon instinct, c'était de ne pas y aller parce que je trouvais que ça faisait un peu sensationnel, ça faisait Paris Match. Il y avait beaucoup de monde au Darfour, les ONG, tout le monde était là. Finalement, j’y suis allée avec le nouveau représentant de l’ONU pour la prévention du génocide. On est restés quand même assez longtemps, on est allés dans les trois Darfour, les trois sections, il y avait des couvre-feux, c'était vraiment pénible. Ces populations-là ont été terrorisées pendant des années et des années, dans les différentes parties du Darfour.

Le Darfour en proie à nouveau à des massacres.

Lors de sa deuxième visite, en 2005, Louise Darfour rencontre des femmes qui tiennent leur bébé de façon très détachée, loin du corps, comme on tient un objet encombrant. Ce souvenir, elle le raconte encore avec émotion : [C'étaient des] bébés auxquels les femmes ne donnaient pas de noms parce que c'étaient les enfants des Janjawids, des enfants nés des viols collectifs.

La Canadienne, qui a aussi œuvré comme procureure en chef des tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, alerte la communauté internationale sur la sévérité des crimes commis au Darfour et, en 2009, la Cour pénale internationale (CPI) accuse Omar El-Béchir et d’autres responsables soudanais de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes génocidaires.

Toutefois, l’ancien président, qui a perdu le pouvoir en 2019, n’a toujours pas été jugé. Plusieurs leaders africains s'étaient mobilisés contre la Cour, alors c'était plus difficile de livrer Béchir à la CPI. Le leadership africain avait beaucoup appuyé cette initiative de justice internationale, mais là, ça commençait à aller un petit peu trop près. Au Kenya, par exemple, il y a eu une grosse mobilisation contre la Cour. Je pense que Béchir a bénéficié de cette campagne des leaders africains contre la CPI , a déclaré Mme Arbour.

Aujourd’hui, la guerre au Soudan oppose deux généraux. L’un d’eux est Mohamed Hamdane Daglo, alias Hemetti , qui dirige les Forces de soutien rapides. C’était le leader d’une des milices qui a combattu au Darfour dans les années 2000 et commis des massacres contre les civils. L’ONU soupçonne que des crimes contre l'humanité sont de nouveau perpétrés au Darfour. En juillet, la CPI a lancé une enquête sur ces nouvelles atrocités. Mais sera-t-elle plus efficace à juger les criminels de guerre, cette fois-ci?

Il faut être très prudent, dit Louise Arbour, et ne pas investir trop dans l'idée de la dissuasion.

Il est très clair que ceux qui sont en prison, ils ne peuvent rien faire. Puis franchement, il y a des hommes qui sont dans des positions de leadership, dans le conflit actuel au Soudan, qui auraient pu être inculpés à l'époque et s'ils avaient été inculpés, arrêtés, condamnés, ils ne seraient pas là aujourd’hui. Mais il y en aurait d'autres qui auraient pris leur place. Je trouve que c'est un peu naïf de penser que parce qu'il y en a quelques-uns, chefs d'État ou chefs d'armée, qui ont des sentences importantes, que ça va avoir un effet dissuasif. C'est pas ça qui va en empêcher d’autres, quand ils voient la possibilité de prendre le pouvoir. C’est pas ça qui va les empêcher de le faire , poursuit-elle.

La guerre au Soudan a déjà jeté sur les routes de l’exil trois millions et demi de Soudanais, et 700 000 autres ont fui le pays. Ces réfugiés vont gonfler les rangs des dizaines de millions de gens qui cognent déjà aux portes des pays occidentaux. L’ONU prévoit qu’il y aura 120 millions de réfugiés et de migrants d’ici la fin de l’année 2023. C’est deux fois plus qu’en 2014.

Ouvrir en mode plein écran Louise Arbour Photo : Radio-Canada / Coralie Mensa

Revoir la notion de réfugié

L’ex-représentante spéciale de l’ONU pour les migrations internationales pense d'ailleurs que l'on devrait élargir la définition de réfugié.

Cette espèce d'explosion des frontières, ça va aller en s'accélérant. Et la structure internationale qu'on a, la convention sur les réfugiés, en droit, à mon avis, c'est beaucoup trop étroit , lance-t-elle.

Là, on parle des gens qui fuient la guerre au Darfour. On compare leur sort à ceux qui se noient dans la Méditerranée, qu'on appelle des migrants économiques, c'est-à-dire des gens qui cherchent à gagner leur vie ailleurs. Au fond, c'est une fausse caractérisation de se dire [que] dans certains cas, ils sont forcés et dans l'autre cas, ils ont le choix. Il faut avoir une définition assez large du mot "choix" pour penser que des gens qui sont prêts à risquer leur vie, à mettre toutes leurs économies, puis celles de tout leur entourage pour se payer un passage puis risquer de mourir dans la Méditerranée, qu'ils le font par choix , insiste Louise Arbour.

Pour cette dernière, ce n’est pas par choix, par exemple, qu’une mère qui vient de voir son petit enfant mourir de faim prend une pirogue avec son bébé pour éviter que lui aussi meure au bout de ses forces. Mme Arbour croit que ces migrants devraient avoir le droit d’être accueillis chez nous, autant que ceux qui fuient les bombes ou les persécutions politiques.

Il faut faire de la place. Je pense qu'on n’a pas le choix. Est-ce qu'on devrait privilégier la migration économique, c'est-à-dire des gens qui vont bien nous servir tout de suite?, se demande-t-elle. Quelle part, on doit faire face à l'humanitaire, c'est-à-dire à l'accueil de gens qui auront plus de difficulté. C'est peut-être la première génération qui va avoir de la difficulté à se franciser par exemple, quand on parle des demandeurs d'asile. Mais on le sait, historiquement, que c'est un investissement à long terme. C'est des gens qui vont devenir d’excellents citoyens eux-mêmes et certainement leurs enfants. C'est l'histoire de l'Amérique du Nord.

Que répond Louise Arbour à ceux qui plaident qu’on ne peut pas accueillir beaucoup plus de migrants, car on manque de capacité d’accueil, de logements et de places en garderie?

Je pense qu'il faut d'abord bien s'informer, il faut faire sa part. On n’a plus le choix d'être des citoyens du monde. Les changements climatiques vont nous forcer à le faire.