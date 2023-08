Les futurs ateliers de prévention des noyades manquent d’ambition, selon le coroner Ramsay

Alors que le bilan des noyades est particulièrement élevé cet été, Québec veut « optimiser » ses efforts de prévention. En raison de la pandémie, bien peu de jeunes Québécois ont suivi des cours de prévention de la noyade au cours des dernières années. Le gouvernement croit que 20 000 jeunes pourront être formés chaque année.

Permettre aux enfants âgés entre 8 et 14 ans d’être sensibilisés sur les risques de noyades et de développer des habiletés et réflexes en cas de chute en eau profonde , voilà le mandat énoncé par l’avis d’appel d’offres affiché mercredi dernier par le ministère de l’Éducation du Québec.

Ce qui me frappe à la lecture de l’appel d’offres [...] c’est le manque d’ambition, le manque d’ambition du ministère de l’Éducation , laisse tomber Dr Jacques Ramsay, coroner au Bureau du coroner de Québec.

En 2018, (photo), près de 1400 élèves de troisième année de la Mauricie ont suivi le programme Nager pour survivre au Centre de l'activité physique et sportive (CAPS) de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

En 2008, dans un rapport sur la noyade d’un garçon de 8 ans dans le parc de la Yamaska, Dr Ramsay avait recommandé au ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport de l’époque d’intégrer le programme Nager pour survivre, à ce moment déployé du côté de l’Ontario, au curriculum scolaire québécois du 2e cycle du primaire (3e et 4e années).

Parrainé au Québec depuis 2010 par la Société de sauvetage, le programme Nager pour survivre est offert aux élèves de la 3e à la 6e année du primaire, donc aux 8 à 12 ans. Nager pour survivre+ s’adresse pour sa part à ceux de niveaux secondaires 1 et 2, normalement âgés de 12 à 14 ans.

C’est un bon premier pas. Ce qui a été fait [par la Société de sauvetage] a été bien fait, mais c’est le manque de sous [pour rejoindre quelque 400 000 enfants] qu’il faut regarder , tempère le coroner.

Alors que ses collègues coroners et lui croient que le programme devrait être disponible et universel pour tous les enfants , dans sa forme actuelle, l’avis d’appel d’offres s’apparente davantage à un projet-pilote , laisse tomber Dr Ramsay.

Dr Jacques Ramsay, coroner. (Photo d'archives)

En estimant à quelques centaines de milliers le nombre d'élèves inscrits au primaire et au secondaire au Québec, l'estimation de 20 000 jeunes avancée par le gouvernement dans son avis d'appel d'offres est largement insuffisante, selon lui.

On est à un vingtième [5 %] de ce que nous devrions ambitionner comme société québécoise.

J’ai confiance qu’on a les ressources pour le faire , lance Dr Ramsay. Il faut juste, peut-être, mettre les sous. Je pense qu’à ce stade-ci, c’est un problème d’argent.

Trop peu pour 20 000 jeunes

Les préoccupations du coroner Ramsay rejoignent celles d’Éric Hervieux et de l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ), qu’il préside.

Depuis 2017, et jusqu’en mars dernier, le programme était subventionné en partie par le ministère de l’Éducation.

Même si le programme actuel fonctionne bien , ce qui importe le plus pour l’ ARAQ et son président, c’est de s’assurer qu’il y ait des sommes supplémentaires qui soient accordées pour la tenue de ces ateliers-là .

Dans l’avis d’appel d’offres, qui prévoit un début des travaux le 2 octobre 2023, on indique que le montant alloué à la réalisation du mandat [d’une durée de 35 mois] est compris entre 325 000 $ et 375 000 $ .

Le groupe à qui seront confiées ces responsabilités aura 500 000 $ à redistribuer annuellement pour rembourser les frais admissibles aux organismes des milieux scolaires, récréatifs, sportifs et municipaux , qui peuvent notamment correspondre aux frais de transport, de location de piscine et le salaire des moniteurs aquatiques. Les sommes inutilisées devront être retournées à Québec, à moins qu'une mesure de remplacement soit proposée.

Pour 20 000 jeunes, c’est trop peu, croit M. Hervieux.

La principale barrière, c’est au niveau du transport , se désole M. Hervieux. Les installations aquatiques qui sont à proximité, à distance de marche des écoles primaires, sont en mesure de travailler avec la subvention de 16 $ [par enfant]. Mais à partir du moment où on doit intégrer le transport, ça ne fonctionne plus.

Je suis un petit peu inquiet, parce que ce que je vois dans l’avis d’appel d’offres, c’est que c’est la même enveloppe budgétaire qui semble être réservée pour les prochaines années , dit-il.

Cela signifie donc deux options , selon lui : le montant accordé par enfant va rester le même, ce qui n’est pas suffisant dans certains milieux [...] ou, ce que ça veut dire, c’est que le montant de la subvention sera bonifié par enfant [...] mais il y aura moins d’enfants qui pourront y accéder.

Il rappelle que les écoles n’ont pas le droit de demander aux parents une contribution financière pour combler l’écart.

Faible taux de réussite des élèves

Selon Éric Hervieux, 40 % des jeunes de 3e et 4e années du primaire auprès de qui on déploie le programme ne réussissent pas la norme Nager pour survivre.

C’est énorme! C’est 40 % qui présentent un risque accru, à 9-10 ans, relativement vieux, qui n’ont pas les habiletés minimales.

Largement reconnue auprès de ceux qui travaillent dans le domaine aquatique au Québec, ce que tous appellent la norme Nager pour survivre vise à évaluer les habiletés aquatiques de chaque enfant et de leur enseigner les habiletés de base nécessaires pour survivre à une chute inattendue en eau profonde , peut-on lire sur le site web de la Société de sauvetage.

Poursuivre sa mission

Du côté de la Société de sauvetage du Québec, on comprend qu’on y va par étape , lance Raynald Hawkins, directeur général de l’organisation, et on compte se plier aux conditions édictées par le ministère de l’Éducation pour la poursuite du programme.

On va répondre à cet appel d’offres-là, on va soumettre [...] notre projet pour les trois prochaines années et, naturellement, on va mettre de l’avant Nager pour survivre. C’est ce qu’on fait.

Notre objectif, c’est d’atteindre le plus rapidement possible ce 20 000-là pour, par la suite, continuer à augmenter de 20 à 30, 40, et, éventuellement, 70 000 élèves , dit-il.

Tant qu’il y a du financement qui vient avec , M. Hawkins confie cette ambition qu’il a de voir les quelque 95 000 élèves de 3e année du primaire bénéficier du programme annuellement.

Ça fait partie des mesures que l'Organisation mondiale de la Santé a mises de l'avant en 2014 lors de [la publication] de son rapport mondial sur la noyade , ajoute-t-il.

Questionné au sujet des enjeux soulevés notamment par Éric Hervieux en ce qui a trait à la barrière des coûts de transport dans certains milieux, M. Hawkins indique qu’ il va falloir voir avec le Ministère ce qu’on peut faire pour maintenir une certaine vitalité du programme avec la réalité des dépenses qui y sont associées .

D’ici là, les organisations qui souhaitent soumissionner ont jusqu’au 15 septembre pour déposer leur dossier.

On ose espérer que nous serons l’organisme qui sera, justement, reconnu par ce processus-là , fait valoir M. Hawkins.

Avec des informations de Louis Gagné, Louis-Philippe Arsenault et Jérémie Camirand