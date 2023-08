Hausse de près de 22 % du taux de criminalité en Outaouais en 2022

À l’instar de la tendance observée à l’échelle du Québec, la région de l’Outaouais a connu, elle aussi, une hausse de son taux de criminalité en 2022 – et Gatineau n'y fait pas exception. Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) tente justement de s'attarder à ce problème, mais soutient qu’il lui faudra plus de personnel pour y parvenir.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport du ministère de la Sécurité publique (Nouvelle fenêtre) a révélé que le taux de criminalité a augmenté de 10,5 % au Québec en 2022 par rapport à 2021.

En Outaouais, le taux de criminalité a fait un bond de 21,9 % en 2022, indique le ministère dans un courriel à Radio-Canada. Les données sur les infractions dans la région, compilées par la province, englobent celles enregistrées du SPVG , de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Comment s’explique cette hausse en Outaouais? [Elle] s’explique par l’augmentation des crimes contre la propriété (+28,0 %) et contre la personne (+20,7 %). Bien que l’ensemble des crimes contre la propriété ait augmenté entre 2021 et 2022 en Outaouais, ce sont les hausses des événements de vols inférieurs à une valeur de 5000 $ (+681), des fraudes (+344) et des introductions par effraction (+291) qui ont majoritairement contribué à cette progression. Source : Ministère de la Sécurité publique du Québec

Le SPVG confirme avoir noté également une augmentation de son indice global de la criminalité en 2022, mais appelle à la prudence dans l’interprétation de ces données.

Il ne faut pas s'alarmer. Dans le sens où si la hausse semble énorme, il faut relativiser les choses en allant regarder les chiffres prépandémiques , précise l’agente relationniste Andrée East du SPVG . Il y a quand même une hausse, mais elle est beaucoup moins marquée quand on [la] compare avec ces chiffres-là .

On a plus de population, donc probablement plus de crimes aussi. Et cette population est jeune. C'est prouvé, malheureusement, que les jeunes sont plus à risque de commettre des infractions criminelles. Ce sont tous des aspects démographiques qui peuvent venir justifier le fait qu'on a une hausse de la criminalité.

Pour le SPVG , ces aspects démographiques justifient la nécessité de recruter des ressources supplémentaires, et ce, autant des policiers que des employés civils.

On a déposé un plan d'effectifs à la Ville, qui a été accepté, pour obtenir un peu plus de 70 ressources supplémentaires dans les cinq prochaines années.

La police de Gatineau se dote d’un comité de recrutement afin d’attirer des candidats à venir travailler dans ses rangs. Pour ce faire, le SPVG et la Ville de Gatineau tentent entre autres de mettre en place de mesures attractives , explique Andrée East.

Toutefois, comme d’autres corps policiers au Québec, le SPVG fait face à une pénurie de main-d’œuvre. C'est sûr qu'en ce moment [sans les 70 membres du personnel], on est très capable de desservir le territoire qui nous est confié. Avec plus de ressources, on peut faire plus, et c'est toujours mieux.

Vers la création d’une Commission de la sécurité publique

Même avec des ressources additionnelles, Andrée East du SPVG réitère que les policiers ne peuvent être partout en même temps et que l’aide des citoyens peut être bénéfique pour les forces de l’ordre.

Dans cette optique, le conseil municipal de la Ville de Gatineau a mandaté l’administration de créer une Commission de la sécurité publique, où les membres élus, les acteurs du milieu et les citoyens siégeront .

Le mandat de cette commission sera d’assurer une vigie sur l'état de situation dans la Ville de Gatineau en rapport avec les enjeux relatifs à la sécurité publique, notamment ceux liés au Service de police, au Service de sécurité incendie et à la sécurité civile, en vue de soumettre des recommandations au conseil municipal quant aux orientations à donner aux actions et aux politiques , est-il écrit dans la résolution adoptée le 18 avril dernier.

Avec les informations d'Olivier Daoust, Emmanuelle Poisson et Benjamin Vachet