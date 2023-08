Participation record pour la Grande bataille de Bicolline

Le site de Grande bataille de Bicolline, à Saint-Mathieu-du-Parc, a accueilli un nombre record de participants cette semaine. Environ 4900 personnes ont pris part à cet événement de type médiéval, selon les organisateurs.

C’est vraiment une belle année , se réjouit le président de la coopérative du Duché de Bicolline, Olivier Renard.

Les conditions météorologiques s'annonçaient difficiles pour les participants, mais finalement, le temps a été plutôt clément. La Grande Bataille avait lieu du 13 au 20 août 2023.

[La météo] nous a fait peur avant l'événement parce qu'ils annonçaient vraiment une semaine abominable et, ça s'est quand même somme toute très bien passé. On a eu deux, trois grosses ondées, mais le reste du temps, [c’était] vraiment bien, donc on est très soulagé , affirme Olivier Renard.

Alors que l’heure est au démontage ce dimanche, il mentionne que quelques voitures étaient enlisées dans les stationnements situés dans les champs.

Une première pour Bicolline

Des festivaliers venus des États-Unis et de l’Europe étaient à nouveau au rendez-vous cette année. D’ailleurs, de plus en plus de joueurs étrangers pourront découvrir l’événement.

Le Duché de Bicolline a signé des ententes avec des compagnies d’Europe qui organisent des voyages, ce qui est une première pour l'organisation.

Dès l'an prochain, l'entreprise Great Crossing dervait amener en Mauricie des joueurs d'une dizaine de pays d'Europe, affirme Olivier Renard.

Avec les informations de Josée Bourassa