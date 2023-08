Entente de principe entre la Ville de Hamilton et ses employés

La Ville de Hamilton a conclu une entente de principe avec ses travailleurs à quelques jours d’une possible grève, selon l’administration municipale.

Plus de 3200 travailleurs représentés par la section locale 5167 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) devaient se retrouver en position de grève légale lundi. Un rapport recommandant de ne pas instituer de commission de conciliation avait été remis le 4 août, ce qui signifiait alors qu'aucun accord n'avait pu être conclu entre les deux parties malgré des mois de négociations.

Tout au long du processus de négociation, la Ville et la section locale 5167 du SCFP se sont engagées dans des discussions ouvertes et constructives et sont parvenues à un accord que la Ville juge équitable pour les employés et les contribuables , écrit la Ville dans un communiqué publié samedi.

L'entente de principe doit maintenant être ratifiée par les membres du syndicat et approuvée par le conseil municipal.

Nos employés jouent un rôle essentiel dans la réussite de notre ville, et cette entente reflète notre engagement à soutenir leurs contributions, tout en maintenant notre engagement envers une responsabilité financière , déclare la mairesse de Hamilton, Andrea Horwath.

Parmi les travailleurs représentés par le syndicat, il y a des éboueurs, des employés du programme des piscines et des parcs, des employés responsables de faire respecter les règlements municipaux et ceux responsables des permis de tournage et des demandes de développement immobilier, ainsi que les travailleurs des services de garde d'enfants.