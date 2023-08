Foire gourmande : le président songe à passer le flambeau

Le président de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, Bernard Flébus, songe à passer le flambeau de l'organisation dans le courant de la prochaine année.

Satisfait de la 21e édition, qui s'est tenue du 18 au 20 août, il explique qu'il aimerait aider la relève à pérenniser l'événement qu'il a fondé il y a deux décennies.

J'étais jeune et fougueux à l'époque, lance-t-il. Aujourd'hui, je serais tellement fier de voir quelqu'un assumer la présidence de la Foire gourmande. Je pourrais rester à ses côtés un peu pour l’aligner. Aujourd'hui, on me donnerait l'opportunité de partir, je le ferais avec plaisir

M. Flébus avait momentanément quitté son poste en 2007 face à l'inaction de ministères et d'institutions publiques, qui, selon lui, ne soutenaient pas suffisamment la Foire gourmande.

Demande d'assouplissements

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs saveurs sont au menu de la Foire gourmande, cette année. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Maire de Ville-Marie de 2009 à 2017, Bernard Flébus estime que les règlements publics et administratifs rendent de plus en plus difficile la tenue d'événements comme la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien.

Publicité

Il donne l'exemple des règlements liés à la sécurité incendie.

Il faudrait avoir moins de contraintes de certains organismes qui sont vraiment pointilleux [...] Le plus difficile, ce sont les réglementations à mettre en place. Elles peuvent être lourdes, très contraignantes et très chères , juge-t-il.

Une quarantaine d'exposants participe cette année à la Foire gourmande, selon les informations disponibles sur le site internet de l'organisation. Des prestations musicales sont également offertes.