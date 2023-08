Une festival culinaire à La Fourche souligne l’importance du soutien aux marchands locaux

La première édition du festival culinaire StrEAT Feast célèbre la diversité de la culture alimentaire à Winnipeg. Ce type d'événement permet aux petites entreprises locales d'accroître leur clientèle et de réaliser de nombreuses ventes.

Le festival inaugural a accueilli plus de 5000 visiteurs à la Scène CN de La Fourche cette fin de semaine. L’événement extérieur de deux jours met en vedette plus de 70 marchands locaux, dont plus de la moitié présentent des camions de cuisine de rue.

Organisé par l’entreprise locale Alark, le festival vise à éduquer et à sensibiliser à l’importance des entreprises et des organisations locales, afin d'amplifier le soutien local , selon le site web de StrEAT Feast.

Plus d'une quarantaine de marchands locaux étaient présents au premier festival culinaire StrEAT Feast. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Pour l’employée de la crêperie Ker Breizh, Natalie Desautels, ces festivals sont de bons événements pour la communauté qui permettent également aux petits restaurants de rejoindre une plus grande clientèle.

C’est super bien pour d’autres personnes qui n’ont peut-être pas entendu parler de la crêperie et ça apporte beaucoup d’achalandage, même les personnes qui marchent autour et qui regarden t , explique-t-elle. C’est bon pour nous, c’est bon pour l’entreprise.

L'établissement de Joël Bouchard, Just a Little Squeeze, est situé au marché fermier de Saint-Norbert à Winnipeg, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Selon le co-propriétaire de l’établissement de limonade Just a Little Squeeze, Joël Bouchard, ces festivals sont une chance d'être à un autre endroit où l'on rencontre de nouvelles gens, et puis d’avoir nos produits dans de différentes places au travers du Manitoba .

Il se dit satisfait par la quantité de festivals offerts aux petites entreprises.

Il peut toujours en avoir plus, mais en même temps on veut avoir du gros monde qui viennent, c'est ça l'idée. Alors s’il y en a trop, peut-être qu’il ne va pas avoir autant de monde qui va venir, alors c'est vraiment bien.

Beaucoup de nourriture savoureuse

Pour les visiteurs comme Megan Beaudry, il s’agit d'une occasion idéale afin de goûter une variété de saveurs culturelles retrouvée parmi la quarantaine des camions de cuisine de rue.

Presque toutes les options ici, on a mangé , dit-elle. [C’est] extrêmement bon .

D'après les expériences des visiteurs, le slogan Loud, proud and tasty (en français : Bruyant, fier et savoureux) représente bien le festival.

Suzanne Benoît et Jacques Rajotte viennent du Québec. Ils ont trouvé le festival par hasard en visitant le site touristique de Winnipeg, La Fourche. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

On a mangé de la poutine. La meilleure Poutine au monde… sauf celle du Québec , rigole la visiteuse, Suzanne Benoît.

C'est vraiment agréable et le site là [La Fourche] c’est grandiose, c'est vraiment beau. On n'a pas fini de faire le tour, mais c'est très bien aménagé , ajoute-t-elle. C'est facile d'accès. Comme je suis en fauteuil roulant, ça c'est parfait.

Son mari, Jacques Rajotte, décrit l’énergie du festival comme étant active et plaisante.

Ce matin il annonçait nuageux, puis on se réveille sous un beau soleil, fait que c'est très bien, très agréable , dit-il.

StrEAT Feast a également accueilli des danses et des spectacles culturels tout au long du week-end. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Quant aux cofondatrices de l'entreprise Alark, Lou et Lyn Alarkon, elles ont déjà les yeux rivés sur l'organisation de la deuxième édition du festival culinaire : elles espèrent que StrEAT Feast se déroulera à nouveau l'été prochain.