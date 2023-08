Traverser le fleuve Saint-Laurent pour la cause

Érik Goudreault s'est donné le défi de traverser le fleuve Saint-Laurent à la nage, de Trois-Rivières à Bécancour. En plus de réaliser un exploit sportif, il souhaitait amasser des fonds pour une cause qui lui tient à coeur : l’aide aux personnes proches aidantes.

Ma soeur et moi, on est proches aidants depuis plus de deux ans maintenant pour nos parents qui sont vieillissants , raconte le Bécancourois. On a connu l'association parce que le CLSC nous en a parlé. On trouve ça légèrement inconcevable que les gens ne connaissent ça d'emblée , ajoute Érik Goudreault.

Grâce à sa traversée du fleuve, il a amassé près de 11 000 $ pour l’Association des personnes proches aidantes Bécancour Nicolet-Yamaska, ce qui un peu plus que ce qu’il espérait. L’organisme compte en faire bénéficier la population.

Cet argent-là nous permet de de pouvoir éventuellement ajouter des heures à un poste pour pouvoir offrir plus de services aux proches aidants , coordonnatrice à l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour Nicolet-Yamaska, Véronique Mergeay.

Érik Goudreault après sa traversée (au centre) en compagnie du député fédéral dans Bécancour-Nicolet-Saurel, Louis Plamondon, (à gauche) ainsi que de représentants de l'Association des personnes proches aidantes Bécancour Nicolet-Yamaska. Photo : Radio-Canada / Andréanne Lemire

Des conditions difficiles

Samedi, le Bécancourois est parti du parc Hector-Langevin à la nage pour se rendre au quai de Saint-Angèle. Il a fallu qu’il coordonne le trafic maritime, notamment avec la Garde côtière canadienne.

Même si le courant était fort, le nageur a réussi sa traversée du fleuve en 55 minutes. Je m'attendais à faire ça en 1 h 15,1 h 30; les conditions n’étaient même pas là, puis ça a quand même bien été , a-t-il déclaré tout juste après être sorti de l’eau.

Un ponton à bord duquel se trouvait l'entraîneuse Heidi Levasseur ainsi qu'une plus petite embarcation ont suivi Érik Goudreault lors de sa traversée de Trois-Rivières à Bécancour. Photo : Radio-Canada

Érik Goudreault n’est pas un habitué de la natation. Il a donc fait appel à une professionnelle pour recevoir des conseils, soit la nageuse Heidi Levasseur, qui a relevé plusieurs défis en eau libre.

L’homme de Bécancour s’est entraîné durant environ quatre mois pour réaliser ce défi et il espère récidiver l’an prochain en compagnie d’autres nageurs.

Avec les informations d'Edouard Dubois