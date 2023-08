Retour réussi pour le festival Virage à Petit-Saguenay

La cinquième édition du festival Virage de Petit-Saguenay prend fin dimanche après trois jours de programmation.

Ce festival, qui vise à susciter la réflexion et la discussion à propos de la transition socioécologique par le biais de conférences et d'activités, a réuni environ 500 personnes dans la petite localité du Bas-Saguenay.

Il s'agissait d'un retour cette année pour cet événement après cinq ans d'absence.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Andrée Gill et Ian Segers sont les deux porte-paroles de la cinquième édition du festival Virage. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Après cinq ans de pause, après la pandémie, on s'est dit que ça serait peut-être le temps de jaser pratique en fait parce que les quatre premières éditions de Virage, on était plus en train d'explorer des concepts, des idées et des manières de penser , a relaté le co-porte-parole de l’événement, Ian Segers.

Celui qui est également chargé de cours en écoconseil à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) explique ce qui est ressorti des discussions pendant les activités.

Cette année, on a décidé de mettre vraiment l'accent sur la pratique [...] La première édition, ça fait 10 ans et on s'est dit que ce serait le fun de faire un retour pratique sur ce qui s'est passé dans les 10 dernières années sur le territoire québécois en termes de transformation sociale et écologique [...]

Qu'est-ce qui se passe dans les municipalités, qu’est-ce qui se passe dans les groupes, qu’est-ce qui se passe au niveau municipal, régional, provincial, pour essayer de faire une espèce de petit bilan , a souligné M. Segers.

Par le passé, le festival se tenait à Sainte-Rose-du-Nord, mais le terrain sur lequel se tenait l’événement n’était plus disponible. Ce n'est d’ailleurs pas un hasard si le festival Virage a choisi de s'établir à Petit-Saguenay pour y présenter sa cinquième édition.

Dans les dernières années, le village de Petit-Saguenay a adopté des politiques sur la participation publique, il a développé des approches, par exemple de budget participatif, a développé une politique de développement durable et a transformé en fait sa gouvernance. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire le festival ici , a mentionné le co-porte-parole.

Des concerts ont également été organisés en soirée dans le cadre de ce festival.