Les gestes de solidarité se multiplient pour soutenir les évacués des T.N.-O.

Alors que des milliers de personnes sont évacuées à cause des feux dans les Territoires du Nord-Ouest, des initiatives personnelles pour fournir de l'assistance aux évacués se multiplient à Edmonton.

Melinda Laboucan, qui habite dans la capitale albertaine, est originaire de la Première Nation K'asho Got'ine dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle a décidé d’organiser des dons de produits essentiels pour les personnes évacuées.

Je souffrais trop, je devais trouver une manière d’aider.

Depuis trois jours, les dons affluent autant que les demandes d'aide.

Ouvrir en mode plein écran En plus d'acheter certains produits, Melinda Laboucan reçoit des dons chez elle afin de les redistribuer aux personnes évacuées. Photo : Radio-Canada / Danielle Benard

Sa maison déborde de nourriture, de produits d’hygiène et de sacs de vêtements. Les évacués peuvent venir chercher eux-mêmes les articles dont ils ont besoin, mais elle offre aussi la livraison.

Joe Otokiak, un aîné évacué venu chercher quelques articles chez elle, est reconnaissant. C’est toujours bien de voir des gens qui aident ceux qui en ont besoin , souligne-t-il. S'entraider, c'est l'essence de la culture inuit.

Xavier Archambault a réaménagé rapidement son logement pour accueillir ses amis arrivés de Yellowknife. Ils sont sept à vivre ensemble pour les prochains jours.

Je n'ai jamais été évacué pour des raisons d’incendie , explique-t-il. Je me mets à la place de ces gens-là. Je ne peux même pas réaliser ce qu'ils vivent.

Je me dis : ils ont besoin d’un espace où s'abriter, de se réfugier, mais aussi d'un endroit où ils ont besoin d'être bien, de faire leurs affaires et nous, on s'occupe du reste.

Ghislain Letourneau et Samantha Arios sont soulagés d’être accueillis par leur ami. Ils ont dû faire plusieurs heures de route avec leurs deux enfants, un chien et un chat. Pour le moment, ils n'ont pas à dépendre de l'aide offerte aux centres pour les évacués et peuvent vivre un quotidien presque normal.

Ouvrir en mode plein écran Xavier Archambault (droite) a accueilli chez lui Ghislain Letourneau (au centre) et Samantha Arios (à gauche), leurs deux enfants et leurs animaux. Photo : Radio-Canada / Danielle Benard

Ça fait du bien de se dire qu'on a un point où on va arriver et de ne pas continuellement chercher un endroit, surtout avec les enfants , souligne Ghislain Letourneau. On essaie de les garder dans le rythme qu'ils avaient chez nous et de les voir sourire, c'est très important , ajoute-t-il.

Avec les informations de Marie-Isabelle Rochon et Audrey Neveu