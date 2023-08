La plus ancienne course de chevaux au Canada de retour, avec un nouveau nom

La plus ancienne course de chevaux au Canada revient dimanche à Toronto pour une 164e année de suite. La compétition, dont le nom reflète le genre du monarque britannique, adopte toutefois cette année l’appellation King’s Plate pour une première fois depuis plus de 70 ans.

Selon Jim Lawson, le directeur général de l’entreprise Woodbine Entertainment Group, qui organise l’événement, le nom King’s Plate n’a pas été utilisé depuis 1952, lors de l’accession au trône de la reine Élisabeth II.

Cette dernière a même assisté à la Queen’s Plate en personne en 2010 et M. Lawson a pu la rencontrer. Les deux ont discuté de course et d’élevage de chevaux, raconte le directeur général.

Ce n’était pas pour me montrer qu’elle s’y connaissait. Elle était réellement curieuse […], c’était une femme très charmante , souligne M. Lawson.

Ouvrir en mode plein écran La reine Élisabeth et le prince Philip regardent les chevaux avant la course en 2010, lors d'une visite royale au Canada. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le changement de nom de la compétition après la mort de la reine a d’ailleurs été une décision difficile, en raison notamment de son appui à l’équitation.

Nous allons lui rendre hommage dans les discours et nous allons trouver d’autres manières de le faire au moment opportun.

Plus d’un siècle d’histoire

La course de pur-sang a été créée en 1860, sous le règne de la reine Victoria, qui avait accordé sa sanction royale et un plat d’une valeur de 50 guinées, l'ancienne pièce d'or et unité de compte britannique.

À partir du 17e siècle, le roi Charles II a commencé à décerner des plats en argent en guise de prix.

Aujourd’hui, le vainqueur de la course, qui se tient à l'hippodrome Woodbine de Toronto, reçoit un plat en or.

Morgan Cameron Ross, qui a conçu un documentaire pour la compétition de cette année, explique que la mode a toujours représenté une partie importante de l’événement.

Ouvrir en mode plein écran Le modiste David Dunkley a créé une collection spéciale de chapeaux pour le King's Plate afin de souligner le changement de monarque. Photo : Fournie par David Dunkley

Cette année, le modiste du King’s Plate David Dunkley a créé une collection de chapeaux visant à souligner le changement de monarque et dont les visiteurs peuvent s’inspirer.

Il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de tiares, beaucoup d’éclat. C’est un couronnement, donc je me suis dit qu’on devait marquer le coup , décrit-il.

Le fait que l’événement soit lié au monarque permet d’en faire quelque chose de formel. Et je pense que les gens aiment bien s’habiller. C’est amusant.

La compétition comprend aussi d’autres aspects traditionnels dont l’envoi d’un télégramme annonçant le vainqueur de la course au palais de Buckingham ainsi que l’arrivée en calèche du représentant de la Couronne. Il s’agit cette année de la lieutenante-gouverneure générale de l’Ontario Elizabeth Dowdeswell.

Avec les informations de CBC News