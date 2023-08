Près de 250 jeunes innus et naskapis participent aux premiers Jeux du Nitassinan cette fin de semaine à Uashat mak Mani-utenam sur la Côte-Nord.

Certains athlètes ont parcouru plus d’une centaine de kilomètres pour prendre part aux matchs de volleyball, de balle molle ou de hockey bottine.

C’est la première fois que je participe à un événement sportif , mentionne, en anglais, Aiden James Einish. Âgé de 14 ans, celui-ci est originaire de Kawawachikamach. Ça permet de rencontrer des membres d’autres communautés autochtones de la région.

Ouvrir en mode plein écran Des athlètes des huit communautés innues de la Côte-Nord s'affrontent pour les Jeux du Nitassinan du 18 au 20 août. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Une cinquantaine d’entraîneurs accompagnent les jeunes sportifs, provenant de huit communautés innues et naskapies du Québec. On a tout fait pour que ça se passe bien. On a eu l’accord de Tshiuetin pour changer l’horaire des trains. On a même eu des déplacements en avion , illustre le coordonnateur des Jeux du Nitassinan, David Jean-Pierre.

Ouvrir en mode plein écran Le coordonnateur des Jeux du Nitassinan, David Jean-Pierre. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Les Jeux du Nitassinan se veulent avant tout une célébration du sport récréatif. Les jeunes athlètes ont notamment été sélectionnés sur la base de leur participation aux séances d’entraînement organisées par le comité loisir de leur communauté.

Oui, il y a des médailles, mais c'est vraiment à titre de souvenir pour la première édition. Il n'y a pas de pointage pour la meilleure communauté. Le but c'est de s'amuser et d'avoir du fun entre Innus et Naskapis , souligne David Jean-Pierre.

Ouvrir en mode plein écran Les Jeux autochtones interbandes font la place aux premiers Jeux du Nitassinan cette année. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Relancer le sport récréatif

Ce nouveau rendez-vous sportif met aussi à l’honneur les cultures innue et naskapie, une formule déjà bien présente aux Jeux autochtones interbandes. Cet événement n’a toutefois pas eu lieu depuis la pandémie de COVID-19.

Les Jeux du Nitassinan reprennent le flambeau des Jeux autochtones interbandes qui se déroulaient depuis 1991. Rassembler le public et les jeunes, profiter du sport qui rassemble tout le monde. C'est une des forces du sport. En plus, on rajoute des activités culturelles , explique David Jean-Pierre.

Aux dires de certains entraîneurs, comme Xavier Wapistan de Natashquan, il pourrait être bénéfique de prolonger l'événement de quelques jours. Mes joueurs ont joué cinq matchs d'affilée. Ils n’ont pas eu le temps de se reposer et de manger. C'était très court , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Xavier Wapistan est entraîneur à Natashquan. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Cette première mouture des Jeux du Nitassinan pourrait être répétée dans les prochaines années, selon leur coordonnateur. On regarde peut-être pour changer la prochaine édition, peut-être la faire dans trois ou quatre communautés durant un été, en se consacrant sur un sport dans chaque communauté , précise David Jean-Pierre.

Les organisateurs évaluent déjà les retombées économiques des Jeux du Nitassinan à 100 000 dollars pour la région.

Ouvrir en mode plein écran Les Jeux du Nitassinan sont amicaux et non compétitifs. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

D’après le reportage de Charles-Étienne Drouin