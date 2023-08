Collision mortelle avec un orignal à Saint-Gédéon

Une troisième personne est décédée sur les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans un accident samedi soir.

Cette fois, c'est un motocycliste de 21 ans qui a perdu la vie après avoir percuté un orignal sur le chemin du 10e Rang, à Saint-Gédéon.

Les services d'urgence ont été mobilisés vers 20 h 15 pour cette collision, et sur place, ils ont procédé à des manœuvres de réanimation. Le décès du jeune homme a malheureusement été constaté à l'hôpital par la suite.

Le motocycliste se trouvait seul sur sa moto qui est entré en collision avec l'animal alors qu'il circulait entre Saint-Gédéon et Alma, en direction d'Alma [...] Un patrouilleur formé en enquête collision s'est rendu sur la scène. Puis, sur les lieux, l'original était décédé à la suite de la collision , a expliqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

Par ailleurs, on connaît maintenant l'identité des deux personnes décédées à Jonquière et à Dolbeau-Mistassini samedi dans des accidents de la route également. Il s'agit de Dany Godin, 36 ans, de Saguenay, et Régis Gaudreault, 62 ans, de Dolbeau.