5000 visiteurs à la Route du Terroir de La Motte, selon l’organisation

La Route du Terroir a accueilli plus de 5000 curieux, samedi, à La Motte. Ce nombre, inférieur aux 7500 participants de l'an dernier, correspond à la moyenne des éditions précédentes.

C'est ce qu'indique la coordonnatrice de l'événement, Julie Bélanger Coulombe, qui demeure satisfaite et emballée par l'événement. Elle promet de tenir une 24e édition l'an prochain.

L'événement établit un record cette année du point de vue du nombre d'exposants, assure la coordonnatrice Julie Bélanger-Coulombe. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

On n'a peut-être un peu moins de visiteurs que l'an dernier, mais notre événement avait lieu [en 2022] lors d'une fin de semaine où il n'y avait pas d'autres festivals. C'était aussi notre première édition depuis le début de la pandémie. Cette année, nous sommes en même temps que le Festival Western [de Malartic] et la Foire Gourmande [de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord-Est Ontarien] , explique-t-elle.

Mme Bélanger-Coulombe rappelle que le stationnement demeure un enjeu pour les visiteurs qui se rendent dans le village de 460 habitants.

Cette année, deux traqueurs capables de déplacer une vingtaine de personnes ont été nolisés pour offrir un service de navette aux visiteurs.

L'événement avait lieu dans le courant de la journée de samedi. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Plus de 125 exposants ont participé à la 23e édition de la Route du terroir de la Motte, selon Mme Bélanger Coulombe. Le parcours des exposants s'échelonne à peu près sur deux kilomètres, bien qu'il est possible d'en parcourir davantage à l'échelle du village de La Motte.

Événement agrotouristique, la Route du Terroir de La Motte permet aux visiteurs de découvrir les produits offerts par des artisans locaux.