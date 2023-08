Bilan positif pour le 12e Festival Acadie Rock

Après neuf jours de programmation intensive, le Festival Acadie Rock s’est terminé samedi soir, à Moncton. Le bilan de la douzième année des festivités est plus que positif, disent les organisateurs.

Quelque 8000 festivaliers ont participé aux activités qui étaient en cours du 11 au 19 août 2023.

On a eu de belles salles combles , lance le directeur du Festival Acadie Rock, Éric Cormier.

Ouvrir en mode plein écran Le « SHOW DU DIX-SEPT » avec P’tit Belliveau, à la Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen de Moncton, le 17 août 2023. Photo : Radio-Canada / Jacques Cormier

Chaque année, on essaie de se dépasser comme événement, on essaie de s’améliorer. Cette année, avec l’initiative des grenouilles , précise Éric Cormier.

Vêtues d’un chandail rose et d’un chapeau de grenouille, les bénévoles de la brigade grenouille étaient présents lors des événements pour veiller aux biens être de tous.

C'est une initiative pour que tout le monde se sente en sécurité dans les grandes foules , explique Julie Frigault, responsable de l’équipe de programmation du Festival Acadie Rock.

Ouvrir en mode plein écran Le festival Acadie Rock a décidé d’en faire plus cette année pour assurer la sécurité de l’ensemble de son public. Photo : Facebook : Festival Acadie Rock. Photographe :Jacques Cormier

Les artistes locaux et émergents ont occupé plus de 90 % de la programmation, cette année.

On a essayé de rester local, on avait une scène Sirius pour les groupes d’ici , dit Julie Frigault. Chaque soir avait sa saveur, mais en même temps restait authentique à Moncton puis à notre public , soutient Julie Frigault

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Écarlate en performance au Festival Acadie Rock. Photo : Facebook : Festival Acadie Rock. Photographe : Annie-France Noël

La diversité et la parité étaient également l’une des priorités des organisateurs pour le 12e Festival Acadie Rock. Je suis très fière de ces bons coups-là cette année , dit Éric Cormier.

C’était vraiment l’Acadie plurielle, l’Acadie d’aujourd’hui, qui est vraiment plus que ses frontières , ajoute Julie Frigault.

Ouvrir en mode plein écran La drag queen acadienne Sami Landry lors du Festival Acadie Rock. Photo : Facebook Festival Acadie Rock / Annie-France Noël

Organisé par Acadie Rock, le tintamarre de Moncton a rassemblé près de 200 personnes au Centre culturel Aberdeen pour le coup d’envoi de la fête nationale de l’Acadie.

Les gens se rajoutent au fur et à mesure de la Main, puis là ça grossit jusqu’à la scène du Parc Riverain , poursuit Julie Frigault.

Ouvrir en mode plein écran On se prépare pour le tintamarre, devant le Centre culturel Aberdeen, à Moncton, le 15 août 2023. Photo : Radio-Canada / MAXIME BOSSONNEY

La foule était présente en soirée pour le SHOW DU 15 AOÛT et ont pu assister aux performances des artistes Écarlate, Cedric Watson, BAIE, Lou-Adriane Cassidy, Les Hôtesses d’Hilaire. L’animation était assurée par Rose Beef, Sami Landry, Chiquita Mére et Barbra Wire.

Ouvrir en mode plein écran Le SHOW DU 15 AOÛT au Parc Riverain, Moncton, 2023. Photo : Radio-Canada / Justin Dupuis

Le lendemain de la fête nationale de l’Acadie, la classique Soirée de poésie Gérald-LeBlanc du seizou , en partenariat avec le Festival Frye, a eu lieu dans la Salle Bernard-LeBlanc.

Émilie Turmel, Léa Doucet, Céleste Godin, Xavier Gould, Paul Bossé, Dominique Bernier-Cormier, Sonya Malaborza et Sue Goyette sont montés sur scène et ont fait vibrer la foule.

Le 16 août, une journée où des fois c’est un petit peu plus difficile, on avait une salle pleine pleine pleine pour la soirée de poésie , affirme Julie Frigault. Les gens participent à toutes nos soirées puis vivent de super belles expériences avec des artistes qui nous apprennent des choses.

Ouvrir en mode plein écran Inspiré de l’œuvre de Guy Arsenault, le Menu de Backyard était de retour pour une troisième année. En plus de menus spéciaux dans plusieurs restaurants de Moncton, trois brasseries locales ont créé leur propre « bière Acadie Rock 12 ». Photo : Facebook : Festival Acadie Rock. Photographe : Annie-France Noël

Le spectacle de clôture, samedi, était une fois de plus au Centre culturel Aberdeen, avec les groupes Barry Paqui Roberge du Quebec et John Jerome & The Congregation.

Petit clin d’œil : Éric Cormier partage que l’artiste John Jérôme avait participé à la première année du festival, en 2012. Belle soirée pour finir la 12e édition d’Acadie Rock , dit-il. L’équipe a travaillé très fort… On a le sentiment du devoir accompli.

Avec des informations de Janic Godin