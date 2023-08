Feux dans l’Okanagan : des maisons et des quartiers entiers réduits en cendres

La situation des feux de forêt en Colombie-Britannique est « sinistre », a déclaré le premier ministre de la province, David Eby. Samedi, près de 30 000 personnes font l’objet d’un ordre d’évacuation, une augmentation significative par rapport aux 15 000 foyers ciblés par des ordres vendredi.

C’est notamment le cas de résidentes de West Kelowna évacuées en raison du feu de forêt McDougall qui constatent à distance que leurs propriétés ont été la cible des flammes.

Des quartiers rasés

Elizabeth Wyman et Tiffany Genge sont voisines à West Kelowna. Elles ont dû évacuer leurs résidences en raison du feu de forêt McDougall qui brûle depuis jeudi soir.

Nous avons appris tard hier soir que nos maisons avaient disparu , explique Elizabeth Wyman.

Elizabeth Wyman, évacuée et résidente de West Kelowna, a perdu sa maison dans les flammes du feu de forêt McDougall.

Tiffany Genge indique que sa maison a été l'une des premières à être la cible des flammes. C’était très difficile de l'annoncer à mes enfants. Ils ne comprennent toujours pas , indique-t-elle.

J'ai l'impression qu'il ne me reste plus de larmes à pleurer.

Au-delà des propriétés, c’est tout un quartier qui a été rasé. Nous avons vu des photos de la dévastation et 90 % de notre quartier a disparu , estime Elizabeth Wyman.

Tiffany Genge a également perdu sa maison dans le feu de forêt McDougall.

Vivre dans l’incertitude

D’autres habitants évacués, pour leur part, ne connaissent toujours pas l’état de leur maison. Tania Reed vit également à West Kelowna. J'ai peur de ne pas avoir de maison où retourner.

Tania Reed a dû évacuer sa propriété. Elle en ignore l'état.

Samedi après-midi, lors d’une conférence de presse sur l’état des feux de forêt en Colombie-Britannique, Cliff Chapman, directeur des opérations de BC Wildfire, a indiqué qu’il n’y avait pas eu de pertes de structures supplémentaires confirmées pour le feu McDougall depuis la nuit de vendredi à samedi.

Les autorités ne rapportent pour l'instant aucun blessé en raison des feux.

Des hébergements pleins

Viktor Reich et ses trois enfants ont également dû évacuer West Kelowna. Il assure que trouver un endroit où dormir est difficile. On ne trouve pas d’hôtel. Lorsqu’on tente d’en trouver un, on se fait dire qu'il est complet. On essaie donc ailleurs.

Avec trois enfants, on ne peut rester qu'une nuit, voire deux dans la voiture. Et puis, on cherche de l’aide supplémentaire.

Samedi, le gouvernement provincial a imposé des restrictions sur les déplacements dans les régions touchées par les feux, notamment dans l'Okanagan, afin de libérer les routes et les hôtels pour pouvoir accueillir les évacués des feux et le personnel d’urgence.

Une partie de la province en feu

Ailleurs en Colombie-Britannique, une série d'ordres d'évacuation ont été lancés pour les résidents de la région de Shuswap, à environ 150 km au nord de Kelowna, menacés par les feux de forêt Lower East Adams Lake et Bush Creek. Les résidents de Scotch Creek ont reçu l'ordre d'évacuer par bateau.

Le feu de forêt de Stein Mountain, dans la région de Lytton, a quant à lui forcé l'évacuation de nombreuses propriétés et a conduit à la fermeture de la Transcanadienne.

L’incendie de Downton Creek, près de Lillooet, a pour sa part détruit plusieurs propriétés.

Dans la province, 386 feux de forêt brûlent samedi soir, dont 163 ne sont pas maîtrisés. Au total, 14 feux sont très visibles ou menacent des personnes ou des propriétés.

Avec des informations de Catherine Dib et de La Presse canadienne