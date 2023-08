La communauté queer de Toronto se mobilise pour défendre un de ses lieux historiques

Des membres des communautés LGBTQ+ de Toronto se sont retrouvés samedi à la plage de Hanlan, sur les îles de Toronto, afin de défendre ce lieu historique pour le mouvement queer de la Ville Reine, mais aussi du Canada.

J’étais ici avec ma blonde et le groupe Toronto Gay Action. Nous étions de jeunes radicaux, de jeunes utopistes . Cheri DiNovo se souvient encore du premier pique-nique gai organisé au Canada, c’était en 1971.

Ici, c’est Hanlan’s Point, une plage qui s’étend sur la partie ouest des îles de Toronto, juste au sud de l’aéroport Billy Bishop. C’est là que la résistance à la répression policière et le combat pour les droits des minorités sexuelles ont connu leurs balbutiements.

La plage Hanlan's Point a accueilli le tout premier « pique-nique gay » en 1971, un précurseur aux manifestations de la Fierté des décennies à venir. Photo : Canadian Gay and Lesbian Archives

C'était un acte de bravoure, c'était un acte de courage , raconte l’ancienne députée provinciale. Mais l’heure était aussi à la célébration. Quelques semaines plus tard, elle marchait devant la colline du Parlement à Ottawa avec d’autres du groupe Toronto Gay Action, afin d’obtenir des droits pour les personnes homosexuelles.

Cette plage est un lieu de regroupement queer depuis au moins les années 40 , renchérit de son côté Tim McCaskell, qui se définit comme l’un des dinosaures du mouvement pour les droits des gais à Toronto. Avant même les premières revendications de droits pour les personnes LGBTQ, la plage d’Hanlan, difficile d’accès et reculée du centre urbain de la métropole, était devenue leur havre de paix, loin des regards et de la répression policière.

Tim McCaskell se réjouit de voir que la conseillère municipale Ausma Malik a déposé une motion reconnaissant l'importance historique de la plage pour la communauté LGBTQ+. «Ça veut dire que Toronto a embrassé la communauté queer», dit-il. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

C'est en fait l'espace queer le plus historique du Canada , estime Travis Myers, le cofondateur du groupe et celui à l’origine du rassemblement de samedi. Un événement créé pour permettre aux membres des communautés LGBTQ+ d’occuper de façon visible ce lieu et d’en défendre les valeurs de respect et d’ouverture.

Multiples menaces pour cet espace queer

Des valeurs remises en cause dernièrement, selon le jeune militant. Malheureusement, il y a eu récemment des problèmes d'homophobie, de transphobie, de sectarisme et de harcèlement envers la communauté queer dans cet espace des plus historiques , rapporte-t-il.

Il y a deux ans seulement, une attaque contre un homme gai survenue à Hanlan’s point en plein mois de la Fierté avait secoué la communauté.

Ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que les gens se sentent à l'aise de revenir, de prendre de l'espace ici et de revendiquer cet espace comme le leur, car cela signifie tellement pour eux et leur communauté.

Mais outre cette érosion culturelle, c’est une véritable érosion dont souffre également la plage d’Hanlan Point. La plage s’étendait bien plus loin avant , lance Tim McCaskell, qui déplore une réduction importante de l’espace queer et de la plage nudiste qui en fait partie.

La plage Hanlan's Point, située sur le flanc ouest des îles de Toronto, est reconnue comme un havre de paix pour la communauté gaie de Toronto depuis des décennies. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

La nature, l’activité humaine et le manque d’entretien de cet espace seraient en cause, selon Travis Myers.

Protéger l’héritage queer

Inspiré par la volonté de protéger cet endroit empreint d’histoire, le groupe Friends of Hanlan’s a d’abord vu le jour pour protester contre les plans de réaménagement de la Ville de Toronto, qui prévoyait entre autres d’y accoler un espace événementiel.

La Municipalité a finalement abandonné l’idée après la mobilisation de la communauté. La conseillère municipale Ausma Malik a même réussi à faire adopter à l’unanimité une motion visant à reconnaître les huit décennies d’histoire et de présence queer à Hanlan’s.

Hanlan's est un lieu de joie et de communauté. Vous méritez un espace où vous vous sentez en sécurité et libre , dit la mairesse Olivia Chow dans une vidéo Instagram publiée samedi matin.

Cheri DiNovo se souvient du premier rassemblement de la Toronto Gay Action à la plage en 1971. «Un acte de bravoure» de la part des participants, dit-elle. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

Afin de restituer à la communauté son espace historique, la Municipalité a étendu l’espace nudiste à toute la plage Hanlan et ajouté des panneaux, des supports à vélos et des mâts pour y faire flotter le drapeau arc-en-ciel d’un bout à l’autre. Elle promet aussi d’inclure des recommandations spécifiques pour l'amélioration de Hanlan's Point dans son prochain plan directeur.

C’est un espace queer, […] et c’est parfois oublié. Je pense que les changements apportés à la plage, l'installation du drapeau, la désignation de la zone où les vêtements sont facultatifs sur toute la plage, toutes ces choses sont importantes pour rappeler aux gens que ce sont en fait des personnes queers qui ont fait pression pour que les vêtements soient facultatifs , soutient Tim McCaskell

En traversant la plage, il salue ses amis, et embrasse des connaissances, certaines à moitié plus jeunes que lui. Ils sont peu à être assez vieux pour se souvenir de Hanlan’s Point dans les années 70.

Nous avons perdu presque toute une génération de personnes, si bien que le savoir à transmettre d'une génération à l'autre est vraiment difficile à trouver et encore plus difficile à transmettre , dit Travis Myers. C’est très important de s'assurer que des aînés sont présents aujourd'hui pour pouvoir parler à la nouvelle génération et leur raconter leur histoire.

Aujourd'hui, chaque grain de sable de cette plage est chargé d'histoire.