Une crise se profile si les universités ne sont pas mieux financées, selon des professeurs

À l'aube de la rentrée, on parle beaucoup de la pénurie d’enseignants actuelle dans le secteur scolaire, des écoles vétustes ou trop petites. Voilà le résultat d’une « mauvaise planification » de la fréquentation scolaire depuis 20 ans, selon Martin Maltais, expert du financement et des politiques en éducation.

Et une crise similaire, voire pire, se profile dans le réseau de l’enseignement supérieur si le gouvernement ne réajuste pas ses prévisions en termes de nombre d’étudiants universitaires et ne prévoit pas un réinvestissement majeur dans les universités, prévient le professeur à l’Université du Québec à Rimouski.

Ne pas tenir compte de ce scénario dans les prochaines décisions que le gouvernement du Québec prendra à l’égard de ses universités constitue à mon sens l’un des plus grands risques que le Québec court.

Le professeur Martin Maltais

Voilà le pavé dans la marre qu’il lance dans une lettre ouverte qui reprend les idées étayées dans son mémoire déposé lors de la consultation sur la révision de la Politique de financement des universités lancées au printemps dernier par la ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry.

Les projections du ministère de l’Éducation indiquent que la hausse de l’effectif universitaire sera de l’ordre de 10,6 % d’ici 2031. Mais Québec fait fausse route, de l’avis de celui qui a agi comme conseiller de quatre ministres issus de trois gouvernements différents, et la fréquentation universitaire augmentera plutôt d’au moins 30 % d’ici 2033 selon ses prévisions.

Madeleine Pastinelli, la présidente élue de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU), pense aussi que les décideurs ne prennent pas la juste mesure de l’ampleur de la hausse du nombre d’étudiants universitaires à venir. Les prévisions ont toujours été extrêmement conservatrices, Québec a toujours sous-évalué de façon très importante l’évolution des effectifs étudiants.

C’est aussi ce qu’a remarqué Martin Maltais, qui affirme que la hausse de la fréquentation au secondaire, l’augmentation du flux migratoire et l’arrivée croissante d’étudiants étrangers sont parmi les facteurs principaux à prendre en compte pour prédire cette hausse importante.

Sans les investissements conséquents, il sera impossible pour le réseau universitaire d’embaucher le personnel suffisant et de développer de manière adéquate les infrastructures nécessaires pour absorber ce flux d’étudiants, craint-il.

Si on pense vivre des difficultés avec la construction des nouvelles écoles et le personnel qu’il faut embaucher, attachez votre tuque : il n’y aura pas de parcours accéléré pour former les nouveaux professeurs d’université. Et les campus, avec leurs vastes infrastructures de recherche, ne s’érigent pas à la même vitesse qu’un établissement scolaire , écrit M. Maltais.

Si on n’est pas capable de répondre à la demande universitaire dans dix ans, on ne pourra pas maintenir notre position dans l’économie du savoir, ni accroître le taux de diplomation de la population et le risque, c’est une crise économique et sociale.

Protéger la qualité de l’enseignement

Par ailleurs, si le financement universitaire n’est pas revu, la qualité de la formation et la valeur des diplômes seront en danger, martèle Madeleine Pastinelli, qui représente 10 000 professeurs d’université au Québec.

Il est urgent de financer de façon plus conséquente les universités pour s’assurer de maintenir un ratio professeur-étudiant qui ne soit pas catastrophique et qui permette aux professeurs d’offrir un enseignement de qualité.

Madeleine Pastinelli est la présidente élue de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université. Elle rentrera officiellement en poste le 1er septembre prochain, à temps pour la rentrée universitaire.

Parmi les recommandations contenues dans son mémoire déposé en juin dernier, la FQPPU recommande justement une hausse de 10 % du financement gouvernemental, la diminution significative des ratios étudiants/professeurs, ainsi que l’embauche de 1250 professeurs supplémentaires et autant de ressources académiques supplémentaires.

Pour la FQPPU , il faudrait changer la manière de financer les universités, qui est essentiellement basée depuis l’an 2000 sur le nombre d’étudiants à temps plein et qui a entraîné une dynamique de course à la clientèle délétère pour la mission première des universités de transmission des savoirs, selon la fédération.

Pour le réseau de l’Université du Québec (UQ), représenté par Alexandre Cloutier, il est important de bien se préparer à cette croissance de la population étudiante afin de s’assurer d’offrir des formations de grande qualité qui, l’espère-t-il, permettront de combler l’écart de diplomation entre le Québec et l’Ontario.

Rééquilibrer le financement entre les universités francophones et anglophones

Au-delà du niveau de financement des universités, la question de la distribution de ces sommes entre les établissements est largement discutée dans nombre des quarante avis déposés pour l’exercice de révision en cours.

La déréglementation des frais de scolarité des étudiants étrangers survenue en 2018, et qui a permis aux universités de fixer elles-mêmes le montant exigé à ceux-ci, est venue accentuer le désavantage structurel des universités francophones, selon le mémoire de la FQPPU , car ces dernières ont accès à un bassin d’étudiants étrangers plus limité.

La fédération réclame le retour aux règles d’avant 2018. À défaut de cela, elle demande une enveloppe de 75 millions de dollars comme appui spécifique aux universités francophones pour corriger ces déséquilibres financiers.

Il ne s’agit surtout pas de pénaliser les universités anglophones, mais de reconnaître que les universités du réseau francophone ne pourront pas recruter autant d’étudiants étrangers à qui l’on va facturer des frais de scolarité beaucoup plus élevés , résume Mme Pastinelli.

On voit une disparité importante du financement qui provient des étudiants internationaux. Et donc, on va souhaiter que le gouvernement mette en place un meilleur équilibre dans la répartition des revenus qui proviennent de ceux-ci.

Le président de l'Université du Québec et ex-député péquiste Alexandre Cloutier

L’Université du Québec, de son côté, déplore un manque à gagner de 100 millions de dollars pour son réseau et a hâte de jouer sur la même patinoire que les autres universités pour mieux valoriser cette importante institution historique québécoise , comme l’explique Alexandre Cloutier.

Dans son mémoire, Martin Maltais recommande par ailleurs un effort de financement particulier pour le réseau francophone universitaire, particulièrement pour inciter le recrutement d’étudiants étrangers francophones, à travers le développement d’une stratégie d’internationalisation francophone des universités .

Cette stratégie servirait à soutenir ce recrutement, retenir les étudiants francophones ou francophiles au Québec et faire rayonner nos universités dans la Francophonie. Sans quoi, on verra le fait français rapidement déchu de façon irréversible écrit-il.

La ministre Déry se dit consciente de l’enjeu

Le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, indique de son côté que son ministère a des équipes extrêmement compétentes qui étudient en continu [l’augmentation de la fréquentation universitaire et de la diplomation].

Tous sont conscients de l’enjeu [de la hausse de la population étudiante] et le travail se poursuit à cet effet afin que la prochaine politique de financement des universités reflète la réalité des besoins futurs du réseau universitaire

La ministre de l'Enseignement supérieur Pascale Déry.

Il ajoute que les budgets alloués aux universités ont augmenté de 39 % depuis 2018 et que jamais un gouvernement n’a autant investi en enseignement supérieur .