Se préparer aux feux de forêt avant, pendant et après

Au moment où près de 30 000 personnes font l’objet d’un ordre d’évacuation et qu’environ 36 000 personnes font l’objet d’alerte d’évacuation en Colombie-Britannique, la province encourage la population à se préparer à faire face aux feux.

Avant un feu de forêt : avoir un plan

Les membres d'une famille doivent prévoir l’endroit où il sera possible de se rendre en cas d’évacuation et convenir d'un lieu de rencontre où converger s'ils sont séparés.

La province encourage également la population à développer une liste de contacts à rejoindre en cas d’urgence et à préparer un sac qui peut être pris à tout moment.

Le sac à emporter devrait inclure : Eau embouteillée

Denrées non périssables

Trousse de premiers soins et médicaments

Copies de votre plan d’urgence et de vos documents importants (assurances, passeport, etc.)

Chargeur de téléphone

Batteries ou piles de rechange

Lampe de poche

Petite radio

Articles de toilette et autres effets importants, comme une autre paire de lunettes ou des lentilles

Vêtements de saison et couverture d’urgence

Stylo et bloc-notes

Sifflet

Ouvrir en mode plein écran Un sac d'urgence, prêt à emporter, devrait contenir de l'eau, des collations, de médicaments et des documents importants, entre autres. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Les animaux de compagnie devraient eux aussi avoir leur sac à emporter. Il devrait inclure de la nourriture, de l’eau, des laisses et des cages de transport. Une photo récente et une copie de leur dossier de vaccination sont aussi une bonne idée.

La province recommande de conserver son téléphone mobile chargé et de s’assurer que le réservoir de carburant des véhicules soit rempli au moins à moitié.

Il est également recommandé de protéger sa maison en nettoyant le terrain pour en dégager les drains et les gouttières et le débarrasser de débris potentiellement combustibles.

Pendant un feu de forêt

Selon la province, la chose la plus importante à faire est de tenir compte de l’ensemble des alertes et des ordres d’évacuation et de suivre les instructions de la ville, la municipalité ou la Première Nation qui les émet.

La différence entre une alerte et un ordre d’évacuation Alerte d’évacuation : Vous devez être prêt à partir dans un court délai

Ordre d’évacuation : Vous devez partir immédiatement.

La principale conséquence du non-respect d'un ordre d'évacuation est la perte de vies humaines. Et ce n'est peut-être pas la vie de la personne qui vit dans une résidence, mais celle d'un premier répondant qui essaie de l'aider et qui essaie d'éteindre l'incendie et d'assurer la sécurité de la communauté.

Se protéger contre la fumée

La fumée provoquée par les feux de forêt peut nuire à la qualité de l’air et à la santé, en particulier pour les populations vulnérables.

La province recommande de réduire son exposition à la fumée en restant à l’intérieur autant que possible et en évitant les activités extérieures. L’utilisation d’un filtre à air portatif à haute efficacité pour les particules d’air (HEPA) est recommandée à l’intérieur. Le port d’un masque N95 est conseillé pour les promenades à l'extérieur.

Les centres communautaires et les bibliothèques sont des endroits où il est possible de se rendre pour avoir accès à un air frais.

Le site d’Environnement et Changement climatique Canada (Nouvelle fenêtre) évalue les risques liés à la pollution de l’air pour plusieurs régions et villes de la Colombie-Britannique. Pour connaître l’évolution des vents à l’origine de la dispersion de la fumée, des cartes interactives sont disponibles sur le site firesmoke.ca (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Après un feu de forêt

Lorsque la situation sera à nouveau sécuritaire, les autorités émettront une autorisation officielle afin de retrouver sa propriété.

La province recommande de faire le tour extérieur de la propriété en vérifiant s’il y a des fils électriques, une odeur de gaz ou des débris qui pourraient tomber avant d’accéder à la résidence. Des gants et des chaussures à semelles épaisses devraient être portés pour se protéger les mains et les pieds.

Il est recommandé de ne pas boire l’eau jusqu’à ce que les responsables indiquent que la source d’eau est sécuritaire.