Une campagne de financement est lancée pour assurer l’avenir du centre de ski Mont-Édouard

Près de 300 personnes étaient réunies samedi à L’Anse-Saint-Jean dans le cadre d’une assemblée citoyenne portant sur l'avenir du centre de ski alpin du Mont-Édouard, qui se trouve dans une situation financière précaire. Une campagne de financement sera lancée dans l'espoir d'éviter une fermeture.

La Société de développement de L'Anse-Saint-Jean, qui gère la station de ski du Mont-Édouard, a présenté samedi les grandes lignes de son plan de restructuration lors de l’assemblée qui a duré trois heures.

C’est que la station de ski s'est mise à l'abri de ses créanciers dernièrement. Elle cumule une dette de près de 2 millions de dollars et doit notamment rembourser une somme de 450 000 dollars à l'Agence du revenu du Canada (ARC) en lien avec des aides financières reliées à la pandémie.

C’est que la station de ski a obtenu une subvention salariale d'urgence du Canada qu’elle n’aurait normalement pas eu droit.

Publicité

Organisme sans but lucratif

Dans cette même démarche, l’organisme sans but lucratif Les Amis du Mont-Édouard a aussi été créé. Son objectif sera d'amasser 1,5 million de dollars qui serviront notamment à la mise à niveau des équipements au cours des prochaines années. Un appel à la solidarité a été lancé aux citoyens, aux propriétaires de chalets et aux entrepreneurs afin qu'ils contribuent.

On veut donner un message positif aux gens, mais c'est aussi urgent et tout le monde doit se sentir visé par rapport à ça, on veut une implication collective , a déclaré Guy Boulanger, l’un des administrateurs de la Société de développement de L'Anse-Saint-Jean.

Ouvrir en mode plein écran Le chalet de la station de ski du mont Édouard Photo : Radio-Canada

Avenir en péril

L’un des administrateurs du Mont-Édouard a d'ailleurs été clair sur le fait que s'ils n'arrivaient pas à dénicher la somme de 1,5 million de dollars, l’avenir de la station de ski serait en péril.

La Municipalité aurait pu contracter un prêt pour rembourser cette dette, mais pour cela, elle aurait dû augmenter le compte de taxes des citoyens de 7 ou 8 % pendant 10 ans. Une solution qui n’est pas envisageable pour le maire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de L'Anse-Saint-Jean, Richard Perron, s'est adressé aux citoyens samedi. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Il faut arrêter de prendre l'argent des citoyens, il faut trouver d'autres manières de financer la station , a talonné Richard Perron, maire de L'Anse-Saint-Jean.

Publicité

La Municipalité prévoit présenter son plan de redressement à ses créanciers en octobre. Parmi les solutions envisagées, elle pense à mettre en place une taxe sur le tourisme et une taxe sur les nouvelles constructions dans le village alpin.

Elle souhaite aussi mettre sur pied une fondation pour récolter des dons.

D’après un reportage d’Alexandra Duchaine