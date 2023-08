Des voitures aussi bruyantes que des avions à réaction sont à l’honneur à Calgary

Les voitures les plus bruyantes de l'Alberta étaient à Calgary vendredi. La métropole a accueilli un concours de bolides capables de rivaliser en décibels avec un concert de rock ou un décollage d’avion à réaction.

Ray Choy organise et juge la plupart des concours canadiens de ce curieux passe-temps depuis des années. J’ai encore une très bonne ouïe , assure-t-il.

Les concurrents de ces épreuves de décibels (dB) tentent de concevoir dans leur automobile la chaîne stéréo la plus bruyante possible. Par exemple, le record mondial est de 180,6 dB selon le site Internet officiel de ce concours, Termpro.

Cela est l’équivalent en bruit d’une fusée qui décolle, d’après une clinique d'audiologie canadienne, Connect Hearing.

Ray Choy organise environ 90 % des concours de voitures capables de produire le plus de décibels au Canada.

Les concurrents déterminent la puissance de leur enceinte grâce à ce qu’ils appellent un burp , c’est-à-dire un test sonore semblable à un bourdonnement grave.

Les compétiteurs professionnels atteignent toutefois la barre des 150 décibels en moyenne lors de leurs tournois, explique Ray Choy. Cela peut assurément vous couper le souffle lorsque vous vous asseyez dans les plus gros véhicules , affirme-t-il.

Pour y arriver, une personne peut dépenser des dizaines de milliers de dollars pour modifier son bolide afin de produire le burp le plus puissant, mentionne le fils de Ray Choy, Genevei Choy.

C'est définitivement mon obsession , souligne-t-il. C’est comme une montée d’adrénaline.

Cette quête de bruit pousse même certaines personnes à dépenser au-dessus de 100 000 dollars, selon Ray Choy. Un but presque scientifique, témoigne son père. « Certains sont très déterminés [...] ils passent leur temps à dénicher des façons de rendre leur véhicule plus bruyant. »

Medicine Hat et Lethbridge accueillent elles aussi des concours de décibels samedi et dimanche respectivement, et selon Genevei et Ray Choy, ce passe-temps gagne en popularité en Alberta.

Brendan Coulter