Des conditions particulièrement difficiles attendent les participants de l’Ultra-Trail des Chic-Chocs cette fin de semaine. La boue a envahi certains sentiers et la présence de coyote a forcé l'organisation à modifier les parcours à la dernière minute.

Il y a des endroits où on avait un pied et demi, si ce n'est pas deux pieds d'enfoncés dans l'eau , lâche Marc-Antoine, 22 ans. Le coureur originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, alors à mi-parcours de l’épreuve du 62 kilomètres, contemple ses pieds éprouvés.

Ouvrir en mode plein écran Marc-Antoine participe pour la première fois à l'Ultra-Trail des Chic-Chocs. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Ce sont mes pieds, je ne sais pas s'ils vont tenir le coup. Je suis en décision à savoir si je fais la deuxième moitié tapé ou si j'abandonne tout de suite , ajoute-t-il.

L’Ultra-Trail des Chic-Chocs (UTCC), qui en est à peine à son quatrième anniversaire, s’est déjà mérité la réputation d’être la compétition la plus difficile de l’est du Canada. Les courses de l'UTCC varient entre 10 et plus de 100 kilomètres. La singularité du territoire rend celles-ci exigeantes, voire extrêmes.

C'est le plus dur au Québec, je crois. Les parcours sont tellement techniques, avec du bon dénivelé. Il y a vraiment de belles sections bouetteuses qui ralentissent le pace , analyse Christopher Lévesque-Savard, qui compte déjà sous ses semelles une vingtaine de compétitions de longue distance.

Ouvrir en mode plein écran Christopher Lévesque-Savard coureur qui a fracassé le record homme du 45 km. Photo : Radio-Canada

En dépit des conditions pénibles, le jeune athlète de 24 ans, originaire des Méchins en Gaspésie, a fracassé un record en complétant la boucle de 45 km en cinq heures et quelques secondes, soit 15 minutes plus rapide que la marque précédente.

Records établis à l’UTCC en 2023 Épreuve Record 2023 Record précédent 23 km hommes 2:14:10 par Samuël Poher 2:15:40 en 2021 23 km femmes 2:45:21 par Rea Kolbl 2:49:38 en 2021 45 km hommes 5:00:14 par Christopher Lévesque-Savard 5:16:13 en 2022 45 km femmes 6:09:13 par Geneviève Asselin-Demers 6:49:45 en 2021 62 km femmes 8:48:08 par Juliane Fisette 9:59:28 en 2021 Source : Ultra-trail des Chic-Chocs

Fait notable : les coureuses sont plus nombreuses cette année à participer aux épreuves de longue distance. Au 113 kilomètres, sept participantes étaient sur la ligne de départ comparativement à deux, les années précédentes. Le ratio homme-femme demeure toutefois similaire à ce qui était observé auparavant, se chiffrant à 42,5 % de femmes pour 57,5 % d’hommes.

Ouvrir en mode plein écran Des points de ravitaillement sont prévus à plusieurs endroits le long des parcours de course. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Il y avait énormément de femmes sur nos 40 départs, alors qu'habituellement, c'est plus un tiers, deux tiers. C'est l'fun de voir que les femmes s'attaquent de plus en plus à de longues distances. Elles ont toujours été présentes, mais moins pour les longues distances , souligne la coordonnatrice de l’ UTCC , Audrée Archambault.

J'ai beaucoup d'amies qui ont fait la course cette année. Des femmes endurantes qui se donnent des défis, il y a de quoi être fière de la représentation des femmes sur la course cette année , ajoute Andrée-Anne Cloutier, bénévole à l’ UTCC en plus d’avoir établi le troisième meilleur chrono féminin au 23 kilomètres cette année.

Ouvrir en mode plein écran Andrée-Anne Cloutier, coureuse et bénévole, a obtenu la troisième place du 23 kilomètres chez les femmes. Photo : Radio-Canada

Quoique ravie par cette croissance des inscriptions des femmes, l’organisation souhaite conserver le nombre de participants en deçà de la barre des 1000 afin de préserver la faune et la flore du site.

Chic-Chocs signifie barrière infranchissable en mi’kmaw et pour maintenir ce niveau élevé, l’organisation de l’ UTCC souhaite développer un parcours de 170 kilomètres l’an prochain. L’épreuve extrême, qui relierait la Réserve faunique de Matane et le mont Albert, aurait un dénivelé positif de 9 500 mètres, ce qui classerait l'événement parmi les plus difficiles au monde.

Avec les informations de Véronique Duval