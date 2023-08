Un marché éphémère à Winnipeg vise à sensibiliser le public à l’autisme

La fondation Ansanm accueille son quatrième marché éphémère de suite pour sensibiliser le public aux défis que rencontrent les adolescents et adultes vivant avec l'autisme. Plus de 500 personnes se sont déplacées au stationnement du Centre civique St-James samedi pour acheter les produits de nombreux marchands locaux.

Cet événement est organisé par la directrice de la fondation, Paula Mohsen. Mère d’un jeune homme, elle a dû attendre 21 ans avant d’obtenir un diagnostic confirmant que son fils vivait bel et bien avec l’autisme.

Les objectifs de ces marchés éphémères sont de lever des fonds pour ceux vivant avec l’autisme ainsi que de leur offrir des occasions de travail. À long terme, la fondation vise à offrir les services manquants dont ont besoin les personnes vivant avec l’autisme .

Ce sont des personnes qui ont des rêves comme nous, qui ont des aspirations. Et à cause d'un diagnostic, la société en général n'est pas encore au point où elle peut voir les personnes et leurs capacités.

En juillet et août, les événements précédents ont accueilli jusqu’à 900 participants, respectivement. Aujourd’hui, plus de 500 personnes ont visité le marché dans le stationnement du Centre civique St-James.

La fondation lève des fonds en prélevant un montant de 25 $ auprès de chaque vendeur, en organisant un tirage 50/50 et en acceptant des dons offerts par les visiteurs.

Depuis l’année dernière, la fondation Ansanm a recueilli plus de 4300 $.

Ouvrir en mode plein écran Le marché a accueilli 29 marchands différents, dont de nombreux artisans autochtones. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Paula Mohsen se dit surprise d’avoir rencontré autant de personnes qui vivent avec l’autisme comme son fils. L'énergie du marché lui fait chaud au cœur.

C'est important parce que la société, à un moment donné, va devoir faire face à ces gens qui grandissent et on va devoir les accommoder, les aider, et les supporter , ajoute-t-elle.

Un événement plein de soutien

Près de 30 vendeurs ont affiché leurs produits faits à la main dans ce marché éphémère.

Tous les vendeurs apportent une bonne énergie, ils sont contents d'être ici , affirme Mme Mohsen. Ils comprennent la mission du marché et ils savent aussi que la Fondation [et le marché] ne peut pas exister sans eux.

Ouvrir en mode plein écran La propriétaire de Scentsy, Josée Danielle Lamothe se dit très heureuse de participer au marché et de rencontrer de nouvelles personnes. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Pour la vendeuse de St-James, Josée Danielle Lamothe, c’est important de participer à ce marché qui s'est tenu chaque samedi pendant le dernier mois.

[La fondation Ansanm] est quelque chose que je tiens vraiment proche de chez moi, à mon cœur parce que j’ai deux enfants à la maison qui ne sont pas encore diagnostiqués, mais ils sont définitivement sur le spectre autiste , souligne la propriétaire de Scentsy. Alors c’est quelque chose qui me passionne, et je voulais être ici.

Soutenir la communauté autiste tout en magasinant des objets faits à la main est un mélange parfait pour la participante, Michèle Wooder.

Ça donne l’occasion aux [personnes qui vivent avec l’autisme] d’avoir une source d’argent séparé de travailler dans une job , précise la visiteuse du Québec. Je suis très heureuse que nous soyons arrêtés ici, c’est vraiment beau et les gens sont très gentils.

Le marché de la fondation Ansanm sera de retour au mois de septembre.