Les travaux au pont Risi ne provoquent pas de bouchons majeurs jusqu’ici

Les automobilistes semblent avoir entendu l'appel du ministère des Transports (MTQ) qui anticipait des entraves majeures en raison des travaux sur le pont Risi, la portion qui donne accès au pont Pierre Laporte sur la rive sud du fleuve.

Les recommandations d'éviter le secteur étaient claires pour les travaux qui ont débuté vendredi soir et se poursuivent toute la fin de semaine.

Jusqu'à 5 h, lundi, une seule voie est ouverte à la circulation en direction nord. Deux voies sont accessibles en direction sud.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Des usagers de la route qui ont emprunté le détour pour éviter les travaux ont opté pour le traversier. Le service a été renforcé aux heures de pointe avec un départ toutes les 20 minutes.

Publicité

Sur le terrain, des policières surveillent et orientent la circulation. La surveillance est aussi faite grâce aux caméras du Centre de mesures d'urgences.

D'ici la fin des travaux, le MTQ rappelle à ceux qui emprunteront le pont de prendre quelques précautions.

Une petite bouteille d'eau, quelque chose à grignoter, évidemment un plein d'essence, ça on le dira jamais assez, énumère Emilie Lord, porte-parole au ministère des Tranports et de la Mobilité durable. Et puis regarder un peu nos applications pour constater quel est l'état de la situation.

Une autre période de travaux est à venir du 22 au 25 septembre.

avec les informations de Tifa Bourjouane