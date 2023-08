Avec les grosses pluies de cet été au Nouveau-Brunswick, les agriculteurs ont des difficultés. Fruits, foin ou viande, plusieurs secteurs sont touchés.

Ça fait 47 ans que je suis sur la ferme et je n’ai jamais vu un été comme ceci , déclare Jean-Pierre Gagnon, propriétaire de la Ferme Springbrook, une ferme familiale dans le sud-est de la province.

Le problème, c’est qu’il n’y a pas eu beaucoup de jours de suite sans pluie. On n’a pas eu trois jours de file de soleil, ça fait depuis le mois de juin , dit M. Gagnon.

Ça prend trois jours consécutifs à faire du foin. Mais il a assez mouillé que le sol est plein d’eau , explique-t-il Quand on coupe le foin, il tombe dans l’eau, et là, ça prend deux fois plus de temps à sécher.

Dans les années de sécheresse, on a toujours du beau foin, mais dans les années comme ceci, ça nous empêche même d’embarquer sur le sol , poursuit-il. On a essayé de planter du grain cette année, mais on n’a pas pu, parce que c’était mouillé trop tôt et on n’a pas pu embarquer sur les champs du tout.

Ouvrir en mode plein écran Pierre-Olivier Brassard Photo : Radio-Canada

On a un gros problème pour la gestion des adventices. On se bat avec les mauvaises herbes sans arrêt , rapporte Pierre-Olivier Brassard, membre-travailleur de la Coopérative Ferme Terre Partagée.

On a beaucoup de pertes au niveau de la germination. Il y a quelques légumes qui n’ont même pas germé, en fait, qui ont pourri au champ , ajoute-t-il.

Tous ces facteurs ont débalancé le travail. Des retards , dit Pierre-Olivier Brassard. Retards pour faire les foins, retards de récoltes, retards pour entrer au champ aussi, pour le travail mécanisé.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Pierre Gagnon est propriétaire de la Ferme Springbrook. Photo : Radio-Canada

Y aura-t-il une différence pour les consommateurs?

Le consommateur peut apprécier que ça été un été difficile, spécialement sur le bœuf , affirme Jean-Pierre Gagnon. J’annonce que les prix du bœuf vont peut-être être un peu chers pour cette année.

Les agriculteurs espèrent évidemment avoir une meilleure météo de cette mi-août jusqu’au début d’octobre.

D’après le reportage de Kristina Cormier