Les Escales Fantastiques séduisent encore à Shawinigan

L’histoire d’amour entre les Shawiniganais et le théâtre de rue n’est pas qu’un feu de paille. Même après une séparation d’une quinzaine d’années, le temps n’a pas eu d’emprise sur eux. Après des retrouvailles l’été dernier, les Escales Fantastiques sont de retour pour une deuxième année, tout comme son public.

Plus d’une centaine d’artistes prennent possession de la 5e Rue de la Pointe, de la Place du marché, du parvis de l’hôtel de ville et en font leur décor.

Sur la rue, un autobus sert de décor à la joyeuse troupe FLIP Fabrique. Les huit acrobates semblent tout droit sortis des années 70. Le spectacle s'appelle Vacances donc on essaie, un petit peu, de recréer l'ambiance des camps de jour des années 70 et 80 , explique Christophe Hamel, coordonnateur technique et artistique de la troupe. On a plusieurs disciplines de cirque comme le hula hoop, le diabolo, on a le trampoline évidemment qui est comme une marque de commerce de FLIP Fabrique et on a une petite discipline qui est nouvelle, qui s'appelle le kayak acrobatique.

Sur la place du marché, un spectacle de mimes se termine dans une irrésistible pagaille par une bataille de ballons d’eau avec le public.

Il y a du cirque, de la danse et du théâtre, donc c'est vraiment hyper diversifié , énumère le programmateur des Escales Fantastiques, Philippe Gauthier. Je travaille vraiment sur l'équilibre pour rejoindre le plus grand public, très large en fait. Donc, il y a des propositions plus en danse contemporaine. Après ça, des trucs comme FLIP Fabrique ici, qui s'adressent vraiment à tout le monde.

Ouvrir en mode plein écran Les spectateurs ont déambulé dans la rue, guidés par les artistes. Photo : Nancy Déziel

Malgré l’incertitude météorologique, les Shawiniganais se sont approprié leur centre-ville, en se laissant guider par les compagnies. On utilise le même territoire de jeu, donc c'est vraiment la 5e Rue, les rues avoisinantes, donc c'est à peu près dans le même type d'énergie, sauf que [ce sont tous] de nouveaux spectacles , précise le programmateur. Il ne cache pas qu’il souhaiterait voir l’événement conquérir de nouveaux territoires. Il y a plein d'endroits formidables à exploiter. Tu sais, une usine désaffectée, le parc Saint-Maurice qui est magnifique, il y a d'autres ruelles, là on en fait découvrir que trois, mais on en a des magnifiques dans le centre-ville.

Publicité

Les commerces se réjouissent

Les Escales Fantastiques sont accueillies avec bonheur par les restaurateurs et les hôteliers de Shawinigan. Alors que certains affichent complet, d’autres notent un achalandage accru de 30 % en comparaison avec les autres fins de semaine de l’été.

Fort du succès remporté par l’événement l’an dernier, des restaurateurs s’étaient préparés à cette fin de semaine depuis le mois dernier. C’est le cas de Benoît Sigmen, copropriétaire et chef cuisinier du restaurant Le Chenapan. Ça fait quasiment un mois qu'on se prépare là mentalement et physiquement dans le resto. Puis oui, on s'est préparé, on a augmenté les effectifs pour toute la fin de semaine.

Le propriétaire du restaurant Ailes Buffalo, Sylvain Diamond, abonde dans le même sens. On est prêt, ça avait été vraiment excellent. Cette année, on espère que si la température le permet, que ce soit aussi excellent que l'année passée.

S’approprier l’événement

Ce sont en grande partie des gens de la région et de Shawinigan qui participent aux Escales Fantastiques. Pour Tourisme Shawinigan, c’est important pour assurer la viabilité d’un événement à plus long terme, selon la directrice générale de l’organisme, Valérie Lalebin. Un festival qui se crée ici par des gens d'ici, ça garantit une certaine récurrence dans le temps. [...] Et ça devient stable et effectivement, ça attire des investisseurs potentiels, ça attire de futurs résidents potentiels.

Pour Tourisme Shawinigan il y a une véritable volonté de créer un rendez-vous annuel culturel pour accueillir plus de touristes.

D'après des entrevues réalisées au Téléjournal Mauricie—Centre-du-Québec et les informations d'Eugénie Larente