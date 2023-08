Inass Rachidi, une nageuse d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, a une fois de plus impressionné samedi en conservant son titre de championne de la Traversée de la baie des Chaleurs à la nage.

Onze nageurs se sont lancés à l'eau à Miguasha, en Gaspésie. Leur objectif était de franchir le plus rapidement possible les 9,5 kilomètres qui les séparaient de Charlo, au Nouveau-Brunswick.

Les conditions météorologiques n’étaient pas les plus favorables cette année, a constaté l’organisateur Alexandre Savoie.

Publicité

Pour les nageurs, sans que ce soit déplaisant, il y a un petit vent qui arrive du sud-ouest dans le moment. Fait que ça va juste les ralentir un peu , prédisait-il. Des performances comme l'an dernier, ça risque que de ne pas arriver.

Il avait parfaitement raison.

La grande gagnante, Inass Rachidi, a franchi la distance en 2 heures, 11 minutes et 59 secondes.

L’adolescente de 17 ans, originaire du Maroc, conserve donc son titre. En 2022, elle avait établi un record en complétant la traversée en seulement 2 heures, 0 minute et 12 secondes.

J’ai préféré l'année dernière, parce que déjà l'eau était plus chaude. La température était bonne et il n'y avait pas vraiment de courant. Cette année, c'était vraiment [...] plus dur , a dit Inass Rachidi après l'épreuve.

Publicité

Mahée Landry a été la deuxième à franchir la ligne d'arrivée.

Il s'agissait d'une 11e Traversée de la baie des Chaleurs pour cette nageuse native de Maria, en Gaspésie. Je suis arrivée première à quelques reprises là, puis là, la jeunesse me rattrape , a-t-elle confié. Mais moi, j'espère la faire encore plusieurs années.

Une douzaine d'autres nageurs ont participé aux épreuves sur des distances de 1 et de 3 kilomètres.

D’après le reportage de Serge Bouchard