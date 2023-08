Tranversée Fantastique de Gallichan : de retour l’an prochain, promet l’organisation

À peine terminée, les organisateurs de la Traversée Fantastique de Gallichan expliquent qu'ils désirent tenir une septième édition l'an prochain.

C'est ce qu'avance le porte-parole de la Commission des loisirs de Gallichan, Émilien Larochelle, face au succès qu'il estime observé cette année, dans le cadre de la sixième édition de l'événement.

Il juge qu'environ 200 personnes sont présentes samedi pour assister à la traversée. À ce nombre, s'ajoutent les neuf équipes qui braveront la rivière Duparquet, pour un total de 35 à 40 participants. L'an dernier, cinq équipes avaient pris part à la Traversée Fantastique.

M. Larochelle précise qu'il est difficile de déterminer quelle équipe réussira à apprivoiser la rivière Duparquet et à remporter les grands honneurs.

On a quand même trois catégories. La vitesse, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a ceux qui sont le plus dynamique, ceux qui font le party, qui chantent des chansons, qui dansent, qui crient et qui ont des instruments de musique. Et il y a également ceux qui ont la création artistique la plus originale