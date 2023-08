Roméo Saganash, qui a porté les couleurs du Nouveau Parti démocratique (NPD) fédéral de 2011 à 2019, a été arrêté et accusé d'agression sexuelle à Winnipeg, confirme le service de police de la capitale manitobaine.

L'agression serait survenue le 1er mai dernier, selon le Service de police de Winnipeg. Les autorités n'ont arrêté l'ancien député que le 27 juin, poursuit le corps policier dans une très brève déclaration envoyée à Radio-Canada.

Le dossier est désormais devant les tribunaux.

Avocat de formation, Roméo Saganash a longtemps travaillé pour différentes organisations cries, notamment à titre de grand chef adjoint du Grand Conseil des Cris de la baie James.

Il fera le saut en politique fédérale sous la bannière du NPD , alors dirigée par Jack Layton, en 2011. Il a représenté la circonscription d'Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou pendant huit ans. Il était porte-parole de son parti en matière d'affaires autochtones, fonction dans laquelle il a porté un projet de loi pour faire appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones au Canada.

M. Saganash avait été l'un des survivants des pensionnats à travailler avec un comité consultatif national sur les enfants disparus et les sépultures anonymes mis en place par le gouvernement fédéral et le Centre national pour la vérité et la réconciliation à Winnipeg.

Un porte-parole du centre a déclaré que M. Saganash n'occupait plus ce poste et n'a pas précisé pourquoi ni quand il avait mis fin à cette collaboration.

Avec les informations de La Presse canadienne