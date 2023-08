Football universitaire : la dernière danse de la famille Lavallée

Le Gatinois Maxym Lavallée entame, vendredi soir, sa cinquième et dernière saison d’admissibilité avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il pourra compter sur l’immense soutien de sa famille.

Son père, Jean-Luc, n’a pas manqué le moindre match de son fils depuis qu’il a effectué ses premiers pas au ballon ovale, à l’âge de 8 ans, avec les Vikings de Gatineau. Le reste de la famille l’a toujours soutenu.

Ouvrir en mode plein écran Le sous-sol de la résidence familiale à Gatineau est rempli de souvenirs de la carrière de Maxym Lavallée, dont ces deux chandails de la Coupe Vanier. Sur la photo : Jean-Luc en compagnie de Mathieu, l'aîné de Maxym. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Cette année, considérant que c’est potentiellement la fin de la carrière de Maxym, les Lavallée ont décidé de mettre le paquet. Et c’est Jean-Luc qui coordonne le tout : il est responsable de l’achat des billets et des souvenirs le cas échéant.

Cette année, il a fallu que je me crée un Excel! J’ai déjà acheté près de 120 billets pour les huit matchs. Je remercie mes proches qui me permettent d’accumuler des points [sur ma carte de crédit]. Je vais pouvoir payer mon prochain voyage , a blagué le paternel, qui ne fait visiblement pas tout cela pour l’argent.

Ouvrir en mode plein écran Pour Jean-Luc Lavallée (troisième à partir de la gauche), il est important que toute la famille profite des succès de son fils Maxym, dont cette conquête de la Coupe Vanier en 2018. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté famille Lavallée

Depuis que Maxym a pris la décision de s’établir dans la ville fortifiée, Jean-Luc sillonne les routes de la province chaque automne pour suivre les matchs de son fils. À ce point-ci, il pourrait sans doute faire le trajet Gatineau-Québec les yeux fermés.

Pour nous, c’est naturel. Dès que le football commence, on ajoute du kilométrage à nos voitures et on dort à l’hôtel. On voyage en gang, et c’est encore plus plaisant.

Maxym a d’abord porté les couleurs du Campus Notre-Dame-de-Foy, une institution privée de Saint-Augustin-de-Desmaures, avant de faire sa place avec le Rouge et Or, où il a remporté deux fois la Coupe Vanier, une première fois en 2018, à Québec, avant de récidiver en 2022, à London, en Ontario.

Évidemment, le paternel a assisté aux deux triomphes, étant même interviewé en plein match sur les ondes de TVA Sports lors du second. Les partisans lavallois le connaissent bien. Et les gens de la billetterie aussi.

Je reçois souvent des demandes de dernière minute. Alors j’appelle la madame de la billetterie et elle déplace les sièges d’autres personnes pour qu’on soit tous ensemble , a-t-il raconté avec un grand sourire.

Ouvrir en mode plein écran Au cours de sa carrière avec le Rouge et Or, Maxym Lavallée (22) est parvenu à briller lors des grandes occasions, notamment lors des matchs contre les Carabins de l'Université de Montréal. (Photo d'archives) Photo : Rouge et Or de l'Université Laval

Une suite avec les Alouettes?

Repêché par les Alouettes de Montréal en huitième ronde en mai, Maxym Lavallée est passé bien près de faire le saut chez les professionnels cette année, mais il a finalement été reconduit à l’Université Laval pour un dernier tour de piste.

Le demi défensif espère être en mesure de faire sa place avec les Moineaux, l’année prochaine, sans quoi il sera forcé d’accrocher ses crampons. C’est pourquoi le clan Lavallée veut profiter au maximum de la saison 2023. Il documentera également celle-ci sur son compte X, autrefois appelé Twitter, avec le mot clé lastride2023 .

Voyez la réaction de Maxym Lavallée après sa sélection