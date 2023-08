Recherche en oncologie : un terrain à défricher en région, selon Q-CROC

Il est plus difficile pour les patients de l'Abitibi-Témiscamingue atteints d'un cancer de participer à des études cliniques en oncologie, déplore le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC).

L'organisme à but non lucratif juge préoccupant le nombre d'essais cliniques accessible dans les régions éloignées. De tels essais sont habituellement offerts dans des hôpitaux affiliés à des centres universitaires, ce qui force, dans la plupart des cas, les patients à se déplacer dans les grands centres urbains.

La microbiologiste Catherine Vayssier, qui œuvre comme gestionnaire de projets au Q-CROC, estime aussi que l'accès à l'information est parfois déficient , les patients des régions étant selon elle moins souvent invités à participer à des études cliniques que ceux des grands centres.

Le message que l'on reçoit souvent est qu'ils n'ont pas été informés de l'existence des essais cliniques. On ne leur propose pas non plus cette option dans leur parcours de soin , assure-t-elle.

Donnant l'exemple des cancers du sang chez les enfants, elle juge la recherche clinique indispensable au développement de nouveaux traitements et à l'avancement des connaissances dans le domaine de la science.