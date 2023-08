Le Mixbus Studio fait un arrêt à Québec

Ils roulent (excusez là!) leur bosse depuis 2017 avec ce qui était au départ un seul autobus scolaire transformé en studio d'enregistrement et en scène pour de petits spectacles et un lieu de vie. Les entrepreneurs derrière Mixbus ont maintenant trois de ces véhicules. L'un d'eux sert de scène temporaire pour la fête du quartier Saint-Jean-Baptiste cette fin de semaine.

L'autobus peut servir de base pour déployer une scène. Photo : Radio-Canada / Amelie Auger

Le musicien Vincent Dufour, connu sous le nom de Vallence, est enchanté de son expérience sur la scène installée sur le toit de l'autobus. Le son, c'est spécial parce qu'on joue surélevé. Ça fait comme le son qui s'évapore autour de nous dans les airs. Ça ne rebondit pas. Tout est nouveau, t'sais.

Sur la rue Saint-Jean-Baptiste, à Québec, par un samedi gris du mois d'août, le Maxibus offre un peu de tout ça à Vallence et au public qui en profite aussi. Avant Vallence, d'autres musiciens, bien établis, ont foulé le toit d'un des bus; Louis-Jean Cormier, Hubert Lenoir ou encore Philippe Brach.

Exit les rideaux de scène, exit les lourdes portes capitonnées des studios ultra-insonorisés et au rencart les énormes consoles, Jacob Pomerleau et Isabelle Langlois pensent avoir réussi, depuis six ans, à aménager et créer une offre de production et de diffusion originale et digne des studios... immobiles.

On a vraiment décidé de changer l'espace pour que ça nous représente bien, que ce soit funky, explique Isabelle Langlois, en faisant visiter l'autobus-studio au toit peint rose. C'est coloré... oui et puis c'est un espace qu'on utilise soit comme loge ou comme là, aujourd'hui, c'est une petite régie.

Musique sur roues

À une certaine époque, des musiciens d'un peu partout dans le monde ont profité de mythiques studios du Québec pour enregistrer leurs albums, pensons au studio Victor, à Montréal, ou à celui d'André Perry à Morin Heights, dans les Laurentides. Ces deux-là sont disparus, mais d'autres, comme le Piccolo sont toujours là, avec une offre de studio mobile.

Les musiciens qui viennent au Mixbus cherchent un son différent de ces endroits, mais surtout, une expérience complètement différente de celle des studios établis ou de ceux moins connus, mais tout autant immobiles.

Jacob Pomerleau et Isabelle Langlois, devant la table de mixage du Mixbus. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet

L'idée de Jacob Pomerleau est tout de même inspirée d'une autre époque, par une tradition de studio mobile chez des bands comme les Rolling Stones , peut-on lire sur le site internet de l'entreprise.

Avant de s'arrêter à Québec ce samedi, le Mixbus Studio a parcouru déjà une bonne partie de la province. Et les entrepreneurs ont encore des rêves plein la tête pour développer davantage le concept. Ne serait-ce que pour avoir des véhicules dignes de leur temps.

Un bus électrique ce serait cool! Ouais, un bus électrique, on aimerait , disent les entrepreneurs, qui travaillent déjà avec l'énergie solaire, grâce aux panneaux qu'ils ont installés sur leurs autobus.

Le Mixbus s'est arrêté à Carleton-sur-Mer samedi matin pour enregistrer les performances des lauréats gaspésiens de Secondaire en spectacle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Et pour la musique, ils aimeraient aller aux États-Unis, peut-être même un jour traverser en Europe. On a de grands rêves aussi. Jacob veut faire son studio d'enregistrement, une résidence créative... de créer un festival avec les bus. Les idées, ça ne manque pas!

En attendant, comme Vallence, quatre autres artistes émergents de Québec auront eu la chance de vivre cette expérience inusitée et d'en fait profiter les spectateurs.

Avec les informations d'Alicia Rochevrier