Vélo de gravier : départ de la première édition de la Virée des monts

Une centaine d'adeptes du vélo de gravier participent cette fin de semaine à la première édition de la Virée des monts. Il s'agit d'un nouvel événement qui se tient sur deux jours au pied des Monts-Valins.

Les cyclistes sont partis à midi samedi de Saint-Honoré pour la première étape Devinci. Ils doivent parcourir 80 kilomètres sur un dénivelé positif cumulé de 482 mètres.

Dimanche, ils parcourront 64 kilomètres dans le cadre de l’étape Niobec, avec un dénivelé positif cumulé de 343 mètres. Le départ se fera à la mine Niobec.

Le vélo de gravier, communément appelé gravel bike, se pratique avec des pneus de plus grande dimension, facilitant ainsi la circulation sur les pistes en gravier.

Le vélo de gravier est vraiment en effervescence. Il y a beaucoup de courses dans l'ouest du Québec, puis il y a quand même un circuit assez développé en Estrie et dans le coin de Montréal. On voulait vraiment le populariser ici. [...] Aujourd'hui [samedi], c'est très varié. Il y a de la terre battue, il y a des chemins forestiers et il y a des chemins un petit peu plus difficiles , a expliqué le président de la Virée des monts, Steve Potvin.

Steve Potvin est président de la Virée des monts.

Les cyclistes empruntent notamment les sentiers du Club Quad Aventure Valin.

Deux invités d'honneur sont de la partie, soit les Olympiens Valérie Maltais et Jordan Belchos.

Selon le comité organisateur, environ 80 % des participants proviennent de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

