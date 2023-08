Les Cubs de New Liskeard fêtent leurs 70 ans

Les Cubs de New Liskeard, une équipe de hockey U18 AAA évoluant dans la Ligue du Grand Nord de l'Ontario (GNU18L), célèbrent cet hiver leurs 70 ans d'existence.

Tout commence avec la tenue du camp d’entraînement cette fin de semaine, auquel participe une trentaine de joueurs locaux et du Québec, à l’aréna Don Shepherdson.

L’édifice est en quelque sorte un havre pour les amateurs de hockey de la région, qui s'y réunissent régulièrement l'hiver par centaines pour les parties des Cubs depuis leur fondation en 1953.

Ça fait 70 ans que le vendredi soir, on va à l’aréna , affirme Claude Dénommé, le président de l’équipe. On a toujours de 250 à 350 personnes tous les vendredis.

Ouvrir en mode plein écran Claude Denomme a reçu le trophée Allan Morris de la Fédération de hockey de l'Ontario en juin 2019 pour son importante contribution au hockey mineur. Il est impliqué dans l'organisation des Cubs depuis plus de 50 ans. Photo : Fédération de hockey de l'Ontario

On est la grosse équipe dans une petite ville. On est comme les Wolves à Sudbury

À ses débuts, l'organisation affrontait des équipes des villes environnantes en Ontario et au Québec, comme les Citadelles de Rouyn, les As de Noranda et les Pirates de Ville-Marie.

Pour souligner son 70e anniversaire durant la prochaine saison, le club de hockey jettera un regard sur son passé riche en personnages et célébrera ses anciennes formations avant ses matchs à domicile.

Don Shepherdson, le grand ours

Selon plusieurs, Don Shepherdson est l’individu ayant joué le rôle le plus important dans la croissance des Cubs au fil des années. Un grand amateur de sports, il a occupé plusieurs rôles au sein de l'équipe, notamment d’entraîneur-chef et de directeur général

M. Shepherdson a également aidé à fonder le club de golf de New Liskeard et la GNU18L . Son impact a été si immense que l'aréna de l'équipe, situé sur la rive du lac Timiskaming, a été renommé en son honneur.

Cette figure imposante du sport local est décédée en 2010. Plus d’une décennie plus tard, ses leçons continuent de retentir dans le vestiaire des Cubs, en partie grâce au président du club, Claude Dénommé, qui jouait pour M. Shepherdson au début des années 1970.

Don Shepherdson disait toujours "n’ayez pas peur de donner de votre temps". Ça m'est toujours resté dans la tête , se souvient-il.

À 19 ans, peu après la fin de sa carrière de joueur, M. Shepherdson, alors l’unique entraîneur des Cubs, convainc le jeune Claude Dénommé de devenir entraîneur adjoint du club. Il aura occupé ce poste pendant près de cinq ans avant d'hériter du rôle de son mentor.

Le président se sent choyé d’avoir côtoyé quelqu'un comme son entraîneur, qui se dévouait corps et âme pour le bien de l’équipe et ses joueurs.

Il nous donnait de l’équipement et c’était toujours le meilleur qu’il pouvait acheter ici. S’il faisait 500 $ un vendredi soir, je me rappelle que le trésorier lui disait qu’il n’était pas obligé de le dépenser le lendemain. Mais lui, c’est ce qu’il faisait. L’équipe a toujours été numéro un pour lui.

D’après l’entraîneur-chef actuel des Cubs, Jonathan Blier, M. Dénommé occupe lui aussi une place importante dans l’histoire de la formation en raison de son implication continue au cours des cinq dernières décennies.

Ce sont des noms qui reviennent tout le temps , dit l’entraîneur. La tradition, ça se voit qu’elle est riche et qu’on rend hommage aux gens qui l’ont bâtie.

Une équipe fière de son identité

Au sommet de leur popularité, les Cubs jouaient devant des foules de presque 800 personnes, une expérience incroyable qu’a pu vivre M. Dénommé en tant que joueur.

Selon M. Blier, la passion des partisans pour le club s’est bâti de génération en génération , plus l’équipe et ses joueurs connaissaient du succès.

Ouvrir en mode plein écran Directeur d'école de jour, Jonathan Blier porte aussi les chapeaux d'entraîneur des Cubs, et de membre de la direction des Lumberjacks de Hearst. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Plusieurs joueurs ont laissé des traces dans la communauté depuis la fondation du club, tels les frères Gary et Randy Holt et Wilf Paiement, qui ont joué dans la LNH dans les années 1970 et 1980.

Il y a aussi Mario Chitaroni, qui a notamment représenté l’Italie aux Jeux olympiques de Turin en 2006, et Justin Brazeau, ex-capitaine du Battalion de North Bay dans la Ligue de hockey de l’Ontario et joueur actuel dans la Ligue américaine de hockey.

Jonathan Blier, autrefois joueur qui a affronté les Cubs durant les années 1990, observe que le sentiment de fierté que ressentent les partisans pour leur équipe a toujours été aussi fort dans le vestiaire.

Chaque fois que tu jouais contre les Cubs, c’était difficile. T’avais une équipe compétitive qui s’assurait de défendre ses couleurs devant ses partisans , se souvient-il.

Selon l'entraîneur, il est important d’expliquer et de transmettre cette culture à laquelle tenait tant Don Shepherdson aux nouveaux joueurs.

Ouvrir en mode plein écran Les Cubs de New Liskeard comptaient plusieurs joueurs du Québec dans leur alignement en 2022-2023. Photo : Facebook/New Liskeard Cubs U18 Hockey Club

De toujours défendre les couleurs de la bonne façon, de jouer avec fierté devant les partisans et de bâtir une équipe compétitive, c’est avec ces valeurs-là qu’on fonce vers l’avant.

Ces leçons-là qu’ils vont apprendre, ils vont pouvoir les garder et les transmettre, non seulement à leurs enfants, mais à la communauté. Peut-être qu’un jour, l’un de ces joueurs deviendra entraîneur ou membre de l’organisation , poursuit-il.

Pour leur première partie à domicile de la campagne 2023-2024, les Cubs espèrent rassembler les membres survivants de la formation originale de 1953 pour une cérémonie d’avant-match.