Un conflit commercial qui dure depuis 16 mois empêche des acteurs canadiens de travailler

Des acteurs canadiens disent ressentir les effets d’un conflit de 16 mois les empêchant d’apparaître dans les publicités de plusieurs grandes agences de publicité canadiennes.

Je suis désormais dans une situation où je risque très sérieusement de perdre ma maison , déplore Kate Ziegler, une comédienne basée à Toronto qui a surtout produit de la voix hors champ pour des publicités.

Comme bien des Canadiens, mon hypothèque a grimpé en flèche. Cela, combiné à la perte de revenus stables que j'ai subie, m’a mis dans une situation financière très délicate.

Le syndicat des acteurs de langue anglaise du Canada et l'organisation représentant les agences de publicité n'ont pas réussi à renégocier un accord qui fixe les règles d'utilisation des acteurs dans les publicités depuis les années 1960.

Des négociations par voie de médiation et des audiences devant la Commission des relations du travail de l'Ontario sont en cours.

Kate Ziegler affirme qu'elle n'a pas pu prêter sa voix dans une publicité depuis 16 mois en raison du conflit en cours. Photo : Fournie par Brody White

Mme Ziegler raconte avoir été forcée de travailler comme serveuse pour joindre les deux bouts. Elle envisage aussi de se faire certifier en tant que coordinatrice d'intimité pour le cinéma et la télévision. L'adaptation a toutefois été difficile.

Le fait d’arrêter et de tenter de trouver un revenu comparable ailleurs a été incroyablement difficile, regrette-t-elle. Je suis une actrice, une artiste, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle en dehors de ce que je fais depuis quinze ans.

Elana Dunkelman travaille depuis 20 ans comme actrice à Toronto. Elle affirme avoir reçu 40 rappels pour du travail dans la publicité en 2021. Cette année, elle n'en a eu que trois.

J'investis beaucoup de temps et d'énergie pour être bonne dans ce que je fais, et je me sens absolument dévastée.

Elana Dunkelman affirme n'avoir reçu que trois appels pour du travail dans la publicité cette année. Photo : Fournie par Elana Dunkelman

En quoi consiste cette dispute?

En général, les entreprises souhaitant faire la publicité d'un produit ou d'un service travaillent avec une agence de publicité. L'agence Cossette, par exemple, crée notamment des publicités pour McDonald's du Canada, parmi tant d’autres.

La plupart des agences de publicité au Canada sont représentées par l'Institut des agences canadiennes ( ICA ). Les acteurs de langue anglaise du Canada sont représentés par l'Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA).

Depuis les années 1960, l' ACTRA et l' ICA collaborent dans le cadre d'un Accord commercial national (ACN). Ces conditions sont négociées tous les deux ans. L'accord a expiré en avril 2022 et les deux parties n'ont pas encore conclu de nouvel accord.

Selon l' ICA , le différend trouve son origine dans une clause insérée dans l’ ACN en 2008, conçue pour permettre aux agences américaines d'utiliser des acteurs canadiens syndiqués lorsqu'elles tournent des publicités étrangères au Canada. Les entreprises étrangères peuvent donc faire appel à une société tierce pour engager des membres syndiqués en leur nom.

L'association affirme que depuis l'introduction de cette clause, les nouvelles agences canadiennes qui ne sont pas membres de l' ICA ont pu utiliser à la fois des acteurs syndiqués et non syndiqués, en accédant à ces derniers par l'intermédiaire de sociétés tierces sans avoir à signer l'accord.

En mai 2022, un mémo de l' ACTRA a répondu à ces allégations, affirmant que le syndicat avait fait des propositions pour résoudre ce problème, notant que seules quelques agences s'adonnent à cette pratique. Selon l’Alliance, l' ICA n'a pas répondu à ces suggestions, préférant plutôt quitter la table des négociations.

La renégociation d'un accord qui fixe les règles d'utilisation des acteurs dans les publicités est toujours en cours. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

L' ACTRA accuse l'organisation représentant les agences de négocier de mauvaise foi et a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario. L' ICA affirme que l’ ACN est un contrat commercial et non une convention collective. Les négociations par voie de médiation se poursuivent, tandis que les audiences de la Commission des relations de travail de l'Ontario sur la question sont prévues jusqu'en 2024.

La présidente de l' ACTRA , Eleanor Noble, et le président-directeur général de l' ICA , Scott Knox, ont tous deux refusé de commenter les négociations en cours, invoquant le besoin de confidentialité.

Une dispute qui ne touche pas toutes les agences

Le conflit ne touche pas toutes les agences dans toutes les régions du pays.

L'A2C, l'association représentant les agences de publicité au Québec, a adhéré à l’ACN, ce qui signifie qu'il n'y a aucun problème à utiliser des artistes-interprètes syndiqués dans la province.

Certaines agences indépendantes travaillent également avec des artistes syndiqués, comme Rethink, qui réalise des publicités entre autres pour A&W, Ikea et Molson.

Le rédacteur en chef de Strategy, une publication canadienne spécialisée dans la publicité et le marketing, Josh Kolm, explique que les agences impliquées dans le conflit pourraient encore produire des publicités en utilisant des acteurs non syndiqués, ou en les construisant autour de témoignages de consommateurs, de contenus générés par les utilisateurs, ou d'animations qui n'impliquent pas de voix hors champ.

