Une nouvelle ferme maraîchère à Val-d’Or

Une ferme maraîchère est en voie de naître à Val-d'Or. Sophie de Carufel a décidé de réorienter sa carrière au début de la pandémie. Elle est aujourd'hui la propriétaire de Pelures, une ferme dont les premières récoltes sont attendues pour 2024.

On est à l'année zéro. Installation des infrastructures, salle de conditionnement des légumes, serre pour les tomates et les concombres, travaille en champs [...] un gros chantier, un gros travail de fond, pour être capable de lancer, pour vrai, l'an prochain, la production maraîchère diversifiée , lance-t-elle à l'émission Ça vaut le retour.

Mme de Carufel compte notamment produire des tomates, des concombres et des poivrons en serre. Entre 25 et 35 sortes de légumes, comme de la laitue, des courgettes et des courges, seront aussi produits en champ.

Au-delà du rêve, Sophie de Carufel explique que les défis sont nombreux, notamment en raison de la sécheresse et des conditions météorologiques.