La Saskatchewan refuse d’utiliser des machines pour compter les votes lors des élections

Le gouvernement de la Saskatchewan a rejeté la recommandation d'utiliser des machines pour compter les votes lors des prochaines élections provinciales, prévues en 2024.

Elle fait partie d'une liste de recommandations présentées cette semaine par le directeur général d'Élections Saskatchewan, Michael Boda, au Bureau de régie interne, composé de députés du parti au pouvoir et de l'opposition.

Michael Boda a aussi recommandé de permettre à certains électeurs de voter ailleurs que dans la région où ils résident et d'étendre à toute la province l'utilisation de registre électronique du scrutin, qui permet aux employés de vérifier qu'un électeur a bel et bien voté.

Ces propositions ont également été rejetées par le Bureau.

Cependant, les membres du Bureau ont approuvé l'ajout de jours de scrutin, l'augmentation des limites du nombre d'électeurs dans certaines circonscriptions et l'utilisation plus étendue du vote par la poste.

Les machines pour compter les votes ont été utilisées lors des élections partielles, qui ont eu lieu du 3 au 10 août, puisque Élections Saskatchewan n'avait pas besoin de l'approbation du Bureau de régie interne pour les utiliser, selon Michael Boda.

Ce dernier souligne que les machines ont permis d'obtenir des résultats rapidement. Cette technologie renforce l'intégrité du processus [...] Nous voulons adopter une approche moderne qui permet un meilleur accès pour les électeurs de la province.

De plus, Michael Boda rappelle qu'il ne faut pas confondre les machines de comptage et les machines à voter. Selon lui, les électeurs votent toujours avec un bulletin papier.

Il mentionne qu'après avoir été comptés par les machines, les votes sont vérifiés par des employés d'Élections Saskatchewan. Dans le cas des élections partielles, cette vérification n'a révélé aucune erreur.

En 30 ans d'expérience dans l'administration des élections, je n'ai jamais réussi à trouver une étude qui suggère que le comptage à la main est plus précis que le comptage par des machines.

Un vote déposé et vérifié par des personnes

Le ministre du Commerce et des Exportations de la Saskatchewan et membre du Bureau de régie interne, Jeremy Harrison, maintient que le gouvernement ne soutient et ne soutiendra pas l'utilisation de machines pour compter les votes lors d'élections provinciales .

Le gouvernement de la Saskatchewan estime qu'un vote déposé à la main devrait être compté à la main sous la supervision de représentants accrédités des candidats , écrit-il dans une déclaration.

D'autres provinces ont déjà ou prévoient utilisé des machines pour compter les votes, notamment l'Ontario, le Manitoba, la Colombie-Britannique et l'Alberta.

Jeremy Harrison maintient toutefois que le gouvernement de la Saskatchewan ne veut pas que des machines soient impliquées dans le comptage des scrutins.

Notre avis est que l'intégrité et la perception de l'intégrité de notre système électoral passent par le comptage soit fait par des employés électoraux observés par des représentants accrédités des candidats.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre du Commerce et des Exportations de la Saskatchewan et membre du Bureau de régie interne, Jeremy Harrison. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

De son côté, Michael Boda estime que l'utilisation de machines pour compter les votes est un moyen sûr d'accélérer le processus , surtout lorsqu'utilisé avec un registre électronique du scrutin.

Il assure que l'élection partielle du mois d'août 2023, où ces deux méthodes ont été appliquées, témoigne de leur efficacité.

Normalement, il nous faut environ 150 personnes pour une élection partielle dans un centre urbain alors que pour la dernière que nous avons tenue, nous avons eu besoin de seulement 29 employés.

Michael Boda note que les employés d'Élections Saskatchewan auront besoin de temps pour se préparer en vue des élections provinciales de 2024.

On aura besoin de cette période pour s'assurer que notre système est en place et prêt à servir.

Avec les informations de Adam Hunter