Feux de forêt : les travailleurs ont réintégré la centrale LG-3

Après avoir été évacués de manière préventive mercredi en raison des feux de forêt et de la fumée, les travailleurs de la centrale LG-3 ont pu réintégrer leur lieu de travail vendredi en raison des conditions météorologiques favorables.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre, samedi avant-midi.

Mercredi, ce sont plus une centaine de travailleurs qui ont dû quitter le complexe La Grande-3 (LG-3), car la société d’État anticipait que les feux de forêt ainsi qu’un important panache de fumée se déplacent vers les installations hydroélectriques. Les employés ont ensuite été affectés à d’autres tâches à la Centrale LG-4.

C’est notamment le feu 218 qui était préoccupant. D’une superficie de 1 238 000 hectares, ce qui représente environ une aire de 350 kilomètres par 350 kilomètres, il a débuté le 27 mai dernier.

On a reçu plusieurs millimètres de pluie dans le secteur, puis on en anticipait encore là des précipitations, donc ce sont de très bonnes nouvelles, qu’il pleuve dans le contexte des feux de forêt qu'on connaît. Alors on a, on a pu prendre une décision vendredi à l'effet que les employés pourraient regagner la centrale LG-3. Donc vendredi vers 14 h 00, il y a un autobus qui a pu quitter LG-4 avec les employés et ils ont pu rentrer à leur travail habituel , a indiqué Maxence Huard-Lefebvre.

C’était la deuxième fois que la centrale LG-3 était évacuée en raison des risques liés aux feux de forêt. Une première évacuation a eu lieu en juin dernier.

Maxence Huard-Lefebvre ajoute que la centrale a pu continuer de fonctionner normalement grâce à des opérations à distance.