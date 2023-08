Une nouvelle vie pour des chevaux abandonnés ou destinés à l’abattoir dans l’est ontarien

Depuis deux ans, le refuge Les Chevaux D'Espoir, un centre situé à Hawkesbury, donne une nouvelle vie aux chevaux abandonnés par leurs propriétaires ou, dans d'autres cas, destinés à l'abattoir.

Le refuge peut héberger 18 chevaux, et c'est un rêve devenu réalité pour sa propriétaire.

D'aussi loin qu'elle se souvienne, Nève Lavigne a toujours voulu travailler avec des chevaux. Elle a fait des études en massothérapie équine, qui lui en ont appris davantage sur la complexité de l’animal.

Je suis tombée en amour avec la médecine alternative [et] la réhabilitation. C'est là que j'ai réalisé : "Oh, mon Dieu, il y a tellement de chevaux qui souffrent et les gens ne s'en rendent même pas compte en plus" , explique-t-elle.

Avec le coût de la vie qui augmente, certains propriétaires n'arrivent plus à entretenir leur cheval. Certains chevaux aboutissent même à l'abattoir. Mme Lavigne souhaite éviter ce genre de situation en les accueillant à son refuge.

C'est souvent des chevaux de "fond de cour" que je les appelle. Il y a énormément de maladies et de problèmes. Mais des fois, ce sont des chevaux qui ne sont pas beaucoup manipulés, qui ne connaissent pas beaucoup l'humain. On a beaucoup d'étapes à faire avant qu'un cheval se [sente] bien dans son corps , décrit-elle.

Fédéral est l'un des chevaux arrivés au refuge avec d'importants problèmes de santé.

Il avait un problème neurologique, il était très maigre. Il a fallu qu'on travaille vraiment fort pour le ramener. On ne pensait pas le sauver , se souvient Nève Lavigne.

Le cheval Fédéral est devenu un cheval « coup de cœur » au refuge Les Chevaux D'Espoir. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Les bénévoles, le moteur du refuge

Le refuge fonctionne grâce à des levées de fonds et à des bénévoles qui viennent y prêter main-forte de deux à trois fois par semaine.

Mélanie Lacelle est la mère de Nève Lavigne. Elle aide sa fille depuis l'ouverture de son refuge et, selon elle, les bénévoles font toute la différence au sein des Chevaux D'Espoir.

Au début, on avait quatre ou cinq chevaux et je l'aidais [Nève Lavigne] et ça passait les deux ensemble. Mais, après un bout de temps, on s'est aperçu que ça prenait de l'aide. Et heureusement, on a toute cette belle équipe-là pour nous aider , raconte Mme Lacelle.

Mélanie Lacelle avec son cheval Merlin pendant un exercice. Elle a adopté le cheval il y a un an, le sauvant de l'abattoir. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Suzanne Martin habite à L'Île-Perrot, non loin de Montréal, au Québec. Elle fait le voyage d'une soixantaine de kilomètres toutes les semaines pour aider le refuge. Une expérience qui, dit-elle, lui apporte autant à elle qu'aux chevaux.

J'adore être capable de les faire sentir mieux avec mes soins. Et je viens aussi principalement parce que Nève est à 100 % impliquée avec ses chevaux. Ce sont ses bébés , souligne-t-elle.

Une nouvelle famille

L'objectif du refuge Les Chevaux D'Espoir est de trouver une famille d'accueil à ces animaux pour qu'ils deviennent des chevaux de compagnie ou de randonnée légère, avec un accord d'adoption rigide afin de garantir leur sécurité, précise Nève Lavigne.

On protège beaucoup le cheval. Le cheval n'a pas le droit d'être revendu ou redonné, ramené à l'abattoir ou peu importe. L'environnement est vérifié. On regarde aussi si la personne marche bien avec le cheval , affirme-t-elle.

En ce qui concerne Fédéral, il restera dans la ferme de 22 acres aussi longtemps que nécessaire. Le coup de cœur du refuge inspire le groupe à poursuivre ses efforts pour aider le plus de chevaux possible, explique Nève Lavigne.