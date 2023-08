Quand les évacués des Territoires du Nord-Ouest pourront-ils rentrer chez eux?

Environ 63 % de la population des Territoires du Nord-Ouest a été évacuée au cours des derniers jours, dont plus de 19 000 personnes à Yellowknife. Quand peuvent-elles s’attendre à rentrer à la maison?

Les autorités ténoises ignorent encore quand, précisément, les évacués pourront rentrer chez eux, mais elles affirment commencer à se pencher sur la question.

Les chiffres ayant diminué de manière significative au cours des dernières 48 heures, nous commençons à nous concentrer activement sur le plan de retour , a affirmé l’agente d'information pour l'Organisation des mesures d'urgence (OMU), Jennifer Young, jeudi soir.

Cela deviendra une partie importante de l’ OMU à mesure que nous avancerons et que les évacuations continueront de diminuer au cours des prochaines heures.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Young, agente d'information pour l'Organisation des mesures d'urgence (à droite), et l'adjudant-chef Richard Francoeur, des Forces armées canadiennes (à gauche), en conférence de presse jeudi soir. Photo : Radio-Canada

Des critères précis dont il faut tenir compte

Le ministre territorial de l'Environnement et du Changement climatique et ministre des Affaires municipales et communautaires, Shane Thompson, soutient que le premier et le plus important critère est, avant tout, la sécurité des résidents. Si ce n’est pas sécuritaire, les gens ne devraient pas rentrer chez eux , martèle-t-il.

Pour permettre un retour à la maison, trois critères doivent être évalués, précise l’agent d'information sur les incendies, Mike Westwick : la distance d’un feu par rapport à la communauté, les prévisions météorologiques et le niveau de maîtrise des incendies par les pompiers.

Il ajoute que la quantité de carburant restant dans la communauté est un autre critère dont il faut tenir compte. À titre d’exemple [les habitants de] Behchokǫ̀ ont été en mesure de rentrer relativement rapidement parce qu’il ne restait presque plus de carburant à brûler , dit-il.

La durée d’une évacuation fluctue grandement d’une communauté à une autre. Au cours du printemps, les habitants de Hay River ont pu rentrer chez eux après avoir été évacués pendant 11 jours, à la fin mai, tandis que ceux de Sambaa K’e ont dû attendre environ un mois.

Outre les questions pratiques, Mike Westwick rappelle que les autorités doivent aussi s’assurer que la communauté est habitable et fonctionnelle, ce qui inclut le rétablissement de services comme l'alimentation électrique. Des défis s’en suivent parfois lorsque les services essentiels sont interrompus , souligne-t-il.

Au mois de mai, la Première Nation K’atl’odeeche a commandé de nouveaux congélateurs pour les résidents qui ont dû jeter les leurs après que leur nourriture, dont de la viande, s’y soit décomposée.

Ouvrir en mode plein écran L'enseigne à l'entrée de Behchokǫ̀. Le 3 août, les résidents ont eu le feu vert pour rentrer à la maison, après une attente de 10 jours. Photo : Radio-Canada / Travis Burke

Huit communautés font actuellement l’objet d’un ordre d’évacuation. À Yellowknife, les autorités estiment que l’évacuation a été un succès, après que plus de 19 000 personnes aient pu quitter la ville en 24 h 00.

Communautés qui ont reçu un ordre d’évacuation : Kakisa (17 août);

Yellowknife, N'Dilo et route d'Ingraham Trail (16 août);

Dettah (16 août);

Enterprise (13 août);

Fort Smith (13 août);

Hay River (13 août);

Première Nation K’atl’odeeche (13 août);

Jean Marie River (13 août). Source : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (Nouvelle fenêtre)

Les évacués se trouvent majoritairement en Alberta. Des patients sont aussi envoyés dans des hôpitaux en Colombie-Britannique.

Le Manitoba a aussi annoncé qu’il était prêt à accueillir environ 3 000 personnes. Samedi, des évacués de Yellowknife ont commencé à arriver à Winnipeg par avion.