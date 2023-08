Feux de forêt : la pluie aide les pompiers forestiers dans la zone nordique

La pluie offre une accalmie aux pompiers forestiers qui combattent les flammes dans la zone nordique. Les dix incendies surveillés par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sont maintenant contenus.

Rappelons que plusieurs évacuations ont notamment été décrétées au courant des dernières semaines dans le Nord-du-Québec. Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU, donne l'exemple de la communauté de Wemindji, où 200 résidents considérés vulnérables en raison de leur état de santé ont été évacués jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU. Photo : Radio-Canada

Dans la zone nordique, et, en particulier dans le secteur de Wemindji, il est tombé, dans les 11 dernières semaines, cinq fois moins de pluies qu'à l'habitude. Le secteur était particulièrement asséché , explique-t-il.

M. Caron juge que la situation dans la zone nordique s'est nettement améliorée, grâce à la pluie de vendredi, plusieurs secteurs ayant reçu jusqu'à 15 millimètres d'eau.

Parmi les 27 incendies en activité dans le Nord-du-Québec, les dix combattus par la SOPFEU sont maintenant considérés comme contenu. Dans la zone nordique, notre mandat est un peu différent que dans le sud, ajoute Stéphane Caron. Nous combattons seulement les feux jugés menaçants pour les communautés et les infrastructures stratégiques.

Ouvrir en mode plein écran Le paysage est calme où cet avion-citerne fait le plein d'eau, près de La Sarre, en juin 2023, avant de retourner vers les feux de forêt. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier