Le grand patron de la GRC le reconnaît sans détour : la police fédérale a besoin de changer. Mike Duheme admet que les détachements ont une charge trop lourde et qu'ils n’ont pas assez d’effectifs, et les efforts de recrutement, eux, sont insuffisants.

Notre stratégie de recrutement, nos procédures, voilà ce qui me garde vraiment éveillé dans la nuit , lance-t-il. Je pense que nous sommes à la croisée des chemins où on doit changer.

De nombreux agents de la GRC ont souhaité indiquer à leur patron qu’ils sont épuisés, et que les renforts tardent.

Augmenter le recrutement est une des plus grandes priorités de Mike Duheme. En fait, le succès ou l'échec de son opération sera clé pour le futur de l’organisation. Le commissaire semble toutefois optimiste.

Ouvrir en mode plein écran Le détachement de la GRC à Dillon, en Saskatchewan. Photo : CBC News / Catharine Tunney

Quand j'ai eu la chance de visiter quelques détachements au nord de la Saskatchewan et que j’ai vu les conditions de ces détachements, j’ai été surpris de voir que l’on réussit vraiment à y envoyer des membres. [...] Cela montre à quel point les individus que nous avons veulent réellement travailler et contribuer à la société.

« Les chiffres ne fonctionnent plus »

La GRC n’est pas le seul corps de police vivant avec ce genre de problème. Néanmoins, son modèle unique – elle dessert à la fois la juridiction de la majorité des provinces et de tous les territoires et est chargée des dossiers issus de la police fédérale – rend ses problèmes de personnel particulièrement criants.

Rendus à un certain point, les chiffres ne fonctionnent plus, et nous ne pouvons tout simplement plus offrir de service.

Selon les plus récentes données, la GRC n’a pas l’effectif nécessaire à travers le Canada, laissant les détachements les mains vides, mettant possiblement la sécurité publique à risque.

Plus de la moitié des provinces et territoires dans laquelle la GRC offre des services de première ligne ont un manque d’officiers dépassant les 10 %.

Ouvrir en mode plein écran La GRC de la Colombie-Britannique peine à recruter de nouveaux agents et attribue cette situation à un déclin de l'intérêt pour les services de police. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

En date du 1er février 2023, Terre-Neuve-et-Labrador était à la tête du classement, avec un taux d'inoccupation de 17 %. Ces chiffres sont parmi les pires de la GRC en cinq ans.

Le Conseil consultatif de gestion de la GRC , un groupe d'experts externes chargé de donner des conseils indépendants au commissaire, a récemment déclaré que le problème de recrutement de la GRC pouvait être qualifié de crise – une crise qui pourrait menacer sa capacité à servir de force de police nationale au Canada.

Certains premiers ministres ont sonné l’alarme sur le manque d'effectifs de la GRC lorsqu'ils se sont réunis le mois dernier.

On a l'impression que la police est en train de se réduire par attrition.

Selon M. Duheme, bien que la GRC continue d'assurer la sécurité du public, les agents sont contraints d'en faire plus avec moins.

Publicité

Il n'y a pas de renfort, il n'y a pas la capacité nécessaire dans les détachements pour faire le travail nécessaire , a-t-il déclaré.

À la recherche de solutions concrètes

Mike Duheme avoue que, au moment où il a été nommé 25e commissaire de l'organisation, celui qui possède 36 ans d’expérience dans les forces avait déjà la retraite en tête.

Il a été nommé en remplacement de Brenda Lucki, qui a annoncé sa retraite après quatre ans au poste. Le nouveau commissaire a accepté un mandat de deux ans, ou de servir jusqu'à la nomination d'un nouveau commissaire , selon un décret.

Nous devons faire un meilleur travail afin de promouvoir ce que la GRC a à offrir.

De manière plus concrète, Mike Duheme souhaite rendre le recrutement plus attrayant en réduisant les délais afin de pouvoir autoriser un candidat dans un centre de formation de la GRC , rendant l’organisation moins compétitive comparativement à d’autres forces policières.

Comment pouvons-nous raccourcir ce délai, afin qu’ils soient sur le terrain le plus rapidement possible? , s’interroge-t-il.

En avril dernier, la Commission des pertes massives, qui a examiné les événements entourant la tragédie qui a coûté la vie à 22 personnes en 2020 en Nouvelle-Écosse, a prescrit à la GRC de repenser ses formations, recommandant notamment l'instauration d'un diplôme policier de trois ans.

Ouvrir en mode plein écran Le centre de formation de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la division dépôt, à Regina, qui accueille 1200 cadets par année, est mis à risque par la recommandation de la Commission des pertes massives. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Selon Mike Duheme, une autre solution serait de donner plus de flexibilité aux cadets quant à leur localisation.

Publicité

Proposer aux gens de travailler dans des lieux comme Dillion ou Punnichy, en Saskatchewan, est difficile à vendre et devient de plus en plus ardu.

Pendant la majorité de son existence, la GRC avait comme approche d’envoyer les officiers novices – et leurs partenaire et enfants – là où besoins étaient, sans leur consentement.

Pour un corps de police plus humain

Rhonda Blackmore pense que la GRC devrait faire plus afin de réformer les procédures de recrutement et de formation, et devrait donc réévaluer les qualités recherchées chez un officier.

Ouvrir en mode plein écran La commandante en chef de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Saskatchewan, Rhonda Blackmore. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Selon elle, l’objectif principal devrait être de trouver des personnes capables de désescalader des situations potentiellement violentes, et non nécessairement de trouver des gens qui cochent toutes les cases sur le formulaire d’application.

Je pense que l’on a déjà écarté des individus qui avaient peut-être les compétences que l’on cherchait , explique-t-elle.

J’ai besoin de personnes qui sont capables de communiquer avec les gens. Voilà, la qualification dont on a besoin.

Rhonda Blackmore indique également qu’une de ses priorités est d’embaucher plus de recrues issues des 74 communautés autochtones de la province.

La population autochtone est celle qui a la croissance démographique la plus rapide dans la province. Et, malheureusement, les Autochtones sont sous-représentés ici, à la GRC en Saskatchewan , indique-t-elle.

D'ailleurs, Rhonda Blackmore est derrière une campagne afin d’augmenter le nombre d’Autochtones à la GRC.

Elle envoie notamment des officiers autochtones à travers la province afin qu’ils aillent parler à des candidats potentiels et aider les candidats à travers la bureaucratie.

Je pense que l’on commence à voir le soutien que l’on a manqué depuis un moment , constate-t-elle.

D’après un article de Catharine Tunney, CBC News.